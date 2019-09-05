華語片《蘭心大劇院》入圍第76屆威尼斯電影節主競賽導演婁燁帶領主演鞏俐、趙又廷與小田切讓齊聚威尼斯走上紅毯，出席首映記者會時，趙又廷貼心先幫婁燁和鞏俐倒水，被大讚是標準暖男。昨首次看完全片，他讚不絕口，認為劇情、人物和攝影都很完美，黑白色調也為該片增色不少，更訝異於：「我看到了一個陌生的趙又廷，看不出來是自己演的，我覺得這點非常好。」

趙又廷帶著作品初訪威尼斯，變成好奇寶寶，自認到處都是新鮮事，「威尼斯果真名不虛傳，一個迷宮般的城市等著你去四處去探索，特別的交通方式讓這一切顯得更有趣。我沒來過這樣的城市，感覺很好、很特別。」他也感受到許多尊重和禮遇，「人很熱情，很有人情味，受到很多溫暖的歡迎，也吃到了許多好吃的。」

鞏俐在記者會上說：「第4次來到威尼斯，感覺非常親切，感謝導演讓我參與，才有機會到來。」她當初看到劇本就覺得很有挑戰性，花了一周時間和導演討論角色內心：「導演跟我說，這角色雖是專業的間諜，但是個善良的人，最後（拍攝）槍戰時，她是殺手，但不會去殺沒有反抗能力的人，是因為他內心的愛，內心柔軟的一面，成就這樣的結局。」

(中時 )