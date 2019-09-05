▲南投縣北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋，與櫪木縣鬼怒川─川治溫泉旅館協同組合理事長庄田哲康互贈紀念品。（中華民國溫泉觀光協會提供）

▲中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田與日本川治溫泉旅館協同組合理事長庄田哲康互贈紀念品。（中華民國溫泉觀光協會提供）

中華民國溫泉觀光協會為促進台灣溫泉觀光發展，由總會長李吉田率領全台各地溫泉業者前往日本櫪木縣交流訪問，參訪行程中並由南投縣北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋，與櫪木縣鬼怒川─川治溫泉旅館協同組合理事長庄田哲康，共同簽訂台日友好交流協定。

中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田說，台灣泡湯文化雖是源從日本，但發展至今已自成一套文化，期待日本國民能多到台灣，體驗不同於日本的全新泡湯感受。

中華民國溫泉觀光協會自3日起，連日走訪櫪木縣各知名景點，如日光東照宮、有「未知空間」之稱的地底礦場遺跡大谷資料館、與日月潭神似的英國大使館中禪寺湖及衫並木公園，還有成立於江戶時代的鬼怒川溫泉。

協會成員參訪過程中，除對日本文化之美讚譽有加，櫪木縣觀光部永井洋之表示：櫪木縣為日本少數不靠海的內陸縣，與南投縣的地理位置非常相似，都是位居中央、中襌寺湖與日月潭非常神似、兩地也都有優質的溫泉，兩縣也都是推動觀光為重要的方向。透過兩地溫泉區的結盟、應可更加了解及推動兩地觀光及交流。

台日簽約儀式於昨5日晚間在SUNSHINE鬼怒川飯店舉行，在李吉田及櫪木縣產業勞動觀光部參事永井洋之的見證下，由李浩瑋與庄田哲康代表台日雙方簽訂友好交流協定。

李浩瑋受訪時表示，由於櫪木縣與南投縣同屬內陸縣，雙方能夠針對泡湯的文化、服務的禮儀及旅遊人口成長的策略等互相交流，而台灣南投北港溪溫泉區同樣擁有客家、原民等豐富文化資源，有相當優質的旅遊景點、餐廳、民宿及渡假村，誠摯地邀請日遊客到台遊玩。

庄田哲康則提到，鬼怒川溫泉歷史已經有320年的歷史、每年約有130萬人到鬼怒川泡溫泉，其中又以台灣人為大宗，每年約有1萬5000人，未來希望跟北港溪溫泉區簽約後，將繼續推動兩地觀光交流，並期待很快能夠到台灣拜會旅遊，並希望兩地能愉快交流。

李吉田說，本次交流締盟相當圓滿成功，特別感謝中華民國旅館旅行業國際行銷協會理事長徐銀樹居中協調，讓活動能夠順利進行。

(中時 )