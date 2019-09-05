中華民國溫泉觀光協會為促進台灣溫泉觀光發展，由總會長李吉田率領全台各地溫泉業者前往日本櫪木縣交流訪問，參訪行程中並由南投縣北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋，與櫪木縣鬼怒川─川治溫泉旅館協同組合理事長庄田哲康，共同簽訂台日友好交流協定。
中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田說，台灣泡湯文化雖是源從日本，但發展至今已自成一套文化，期待日本國民能多到台灣，體驗不同於日本的全新泡湯感受。
中華民國溫泉觀光協會自3日起，連日走訪櫪木縣各知名景點，如日光東照宮、有「未知空間」之稱的地底礦場遺跡大谷資料館、與日月潭神似的英國大使館中禪寺湖及衫並木公園，還有成立於江戶時代的鬼怒川溫泉。
協會成員參訪過程中，除對日本文化之美讚譽有加，櫪木縣觀光部永井洋之表示：櫪木縣為日本少數不靠海的內陸縣，與南投縣的地理位置非常相似，都是位居中央、中襌寺湖與日月潭非常神似、兩地也都有優質的溫泉，兩縣也都是推動觀光為重要的方向。透過兩地溫泉區的結盟、應可更加了解及推動兩地觀光及交流。
台日簽約儀式於昨5日晚間在SUNSHINE鬼怒川飯店舉行，在李吉田及櫪木縣產業勞動觀光部參事永井洋之的見證下，由李浩瑋與庄田哲康代表台日雙方簽訂友好交流協定。
李浩瑋受訪時表示，由於櫪木縣與南投縣同屬內陸縣，雙方能夠針對泡湯的文化、服務的禮儀及旅遊人口成長的策略等互相交流，而台灣南投北港溪溫泉區同樣擁有客家、原民等豐富文化資源，有相當優質的旅遊景點、餐廳、民宿及渡假村，誠摯地邀請日遊客到台遊玩。
庄田哲康則提到，鬼怒川溫泉歷史已經有320年的歷史、每年約有130萬人到鬼怒川泡溫泉，其中又以台灣人為大宗，每年約有1萬5000人，未來希望跟北港溪溫泉區簽約後，將繼續推動兩地觀光交流，並期待很快能夠到台灣拜會旅遊，並希望兩地能愉快交流。
李吉田說，本次交流締盟相當圓滿成功，特別感謝中華民國旅館旅行業國際行銷協會理事長徐銀樹居中協調，讓活動能夠順利進行。
(中時 )
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