廣西壯族自治區廣播電視局今天（9月5日）在南寧召開新聞發布會，宣布首屆「中國-東盟電視周」將於9月18日至24日在南寧舉行。

廣西壯族自治區廣播電視局局長張虹表示，大陸廣播電視總局已同意將「中國-東盟電視周」祕書處設在廣西，今後每年在大陸和東盟國家輪流舉辦該項活動，把「中國-東盟電視周」打造成為國家級的品牌平台。

未來廣西將借首屆「中國-東盟電視周」在南寧舉辦的契機，進一步推動和深化與東盟媒體合作，增進媒體間相互了解和交流，搭建面向東盟弘揚中華優秀文化的橋樑和管道。

廣播電視總局國際合作司司長馬黎表示，舉辦首屆「中國-東盟電視周」活動，旨在搭起媒體政策對話、內容產業合作、技術融合發展的務實平台，促進大陸與東盟在媒體融合時代深化合作，是區域媒體間的一次重要人文交流活動。

「中國-東盟電視周」是「中國-東盟博覽會」的主要特色活動之一，將以「共用『一帶一路』電視發展新機遇」為主題，並設置大陸與東盟國家電視節目展播環節，主辦方將在印尼、柬埔寨、緬甸、寮國、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞等8國家的16個頻道進行優秀電視、電影展播，展現真實、立體、全面的大陸。

(旺報 )