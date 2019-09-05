20181217中天新聞 超級韓粉之文化局長夢 高國華爆厭食、第三任妻長瘤

高國華不僅是補教名師，還是位超級韓粉，然而他最近卻突然向《中時電子報》透露，表示他急著找人幫他向韓國瑜、李佳芬轉達消息，誠懇地希望給韓國瑜以下幾點忠告：

高國華致韓國瑜、李佳芬全文：

我是高國華老師，我一直是超級韓粉，從每場三山造勢，和所有之後的選總統的造勢活動，我可説每役必與，有誰能夠誠懇的幫我給韓國瑜下列幾個忠告：

1.一個政治家要像經國先生，絕對要莊重，要能望之儼然，即之也溫，聽其言也厲，而且為政不在多言，不要逢堵麥必答，言多必失，要知道只有一家媒體中天挺你，其他媒體不是來採訪你，而是來整你寃枉，找機會來黑你的，為什麼要給他們這見縫插針的機會？

2.如果一定要接受訪問，週一到週五只談市政，針對一些「三民自」媒體所設計的非市政的陷阱問題，絕不要回答，只要說「謝謝」就跳過！

3.回答市政問題，態度一定要非常莊重和專業，不要像海狗，腦袋好像少了一根螺絲，左右亂晃，極不得體，並且要兇就兇，不要一句玩笑話又破功，前功盡棄，語尾助詞不要習慣性加ㄌㄟ，如：「為什麼老是黑我ㄌㄟ？」，＂ㄌㄟ＂這個語尾詞在演講學中是極幼稚，毫無份量的用法，更不能是一個未來總統候選人所該用的語彙！

4.直播可以，但切記下次絕不要和發言人何庭歡（但女兒韓冰可以）帶米鲁同台，畫面好像夫妻倆抱狗直播，真有點不倫不類，爪田李下，難道沒有人提醒你嗎？發言人長得正，就讓她單獨替你發言，不要貪心，一個畫面想討好三種人，不如不直播！

5.不知怎麼了，李佳芬最近出現都是扣分，從永康街不當牽手畫面，到賣雲林農舍，一直開懷的大笑，被綠營打壓成這樣，耍悲情，哭都來不及了，還那麼高興？妳知不知道，在選前一定只有在關懷弱勢族群的場合出現，那些被黑，被打壓的苦，一概不談，社會大眾反而會更同情妳，出現媒體一定要不斷的提到「莫忘世上苦人多」，呼籲大家一定要一起來關懷弱勢，要有未來第一夫人母儀天下的情懷，請即刻收起妳的笑容，不時露出憂心可憐百姓的愁容，該哭就哭，選民會因妳會苦民所苦而雪中送炭，不會因為妳賣掉農舍而為妳高興到錦上添花，人都是同情弱者的，他們只會為努力的韓國瑜天天被打壓而寄予同情，絕不會為高鐵上連300萬都忘了拿的好野人而歡呼！

6.百年難得一見的政治奇才，這名聲得來不易，切莫還停留在1124勝選激情中，忠言逆耳，但全是肺腑之言，如果你們經過微調後，明年1月11日必定勝券在握，要知道你是全體熱愛中華民國的人2020年希望的唯一寄託！

高國華去年被韓國瑜理念感動，從此成為鋼鐵韓粉，之後得知韓國瑜在辯論會上提及會聘用一位英文非常好的人來當文化局長，他亦當仁不讓，「如果我有機會能夠幫韓主委擔任高雄文化局長的話，我一定廣邀世界第一流的表演團體一年365天排滿衞武營，讓全世界的觀光客只要來到高雄。」還要大力提升高雄人的英文水準。

(中時電子報)