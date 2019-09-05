台灣名導蔡明亮應威尼斯電影節邀請，4日在花園劇院舉辦《不散》4K修復版紅地毯首映，他帶領演員李康生，與新片《日子》的新演員亞儂弘尚希（Anong Houngheuangsy）一同現身，400名熱情影迷坐滿影廳，映後掌聲不斷，蔡明亮哼唱了一段片尾曲〈留戀〉，向已逝去的歌手姚莉致敬。

李康生表示：「這次已經是連續3年來到威尼斯，算算也來了近10次，每一次來都有不同的感覺，因為這裡的觀眾實在太熱情了，雖然很忙，但是一定要來，電影院已經慢慢消失，所以有你們這些觀眾真好。」

蔡明亮則說：「昨天是我非常感動、開心的一天，我的電影像藝術雙年展的作品一樣，進到主會場的展區，這是一個非常特別的，對電影的記憶跟愛，感謝威尼斯電影節給了我這樣一個榮耀，讓我在不是很多的創作裡面，真的被帶到藝術的殿堂。」

蔡明亮也在威尼斯電影節宣布新片《日子》細節，是他耗時多年，用很少錢、但沒有計劃和劇本，完全手工製作的電影。全片僅2位演員，李康生外，亞儂是在曼谷街頭找到的天才演員，有望在今年底完成後期，希望很快面世。

(中時 )