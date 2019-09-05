頂呱呱集團代理餐廳再添一筆，港星周潤發愛店「發起人肉骨茶」，將於明（9月6日）在信義區ATT 4 Fun 5樓開幕，當天前50組客人用餐，打出半價5折優惠，要搶要快！

「發起人 肉骨茶」，是新加坡最受喜愛的肉骨茶之一，店裡由創辦人蔡水發與巨星們合影組成的「明星牆」是其招牌特色，其中周潤發、周杰倫、蕭敬騰等都是愛好者，吸引不少追星族前往。創辦人蔡水發一開始是養豬戶，有別於一般肉骨茶做法，自己鑽研獨門方法料理，在1978年開設第一間店。41年來堅持每天早上4點上工、親力親為。

超下飯的獨門砂鍋料理，台灣店也吃得到。（頂呱呱集團提供）

頂呱呱集團表示，這次幾乎把新加坡菜單完整搬來台灣，包括4種肉骨茶、魚片湯、豬肝湯、豬腰、豬雜湯等12種湯品，全部都是以「肉骨湯底」為基底，喝來特別濃醇。其中店內的「長排骨」是一大特色，

創辦人蔡水發父子。（頂呱呱集團提供）

尺寸特別巨大，一量就是15公分；另外新加坡店內超人氣的「獨門砂鍋料理」，這次台灣店也能吃得到。

「發起人肉骨茶」於信義區ATT 4 Fun 5樓正式開幕。（吳奕萱攝）

為歡慶開幕，9月6日開幕首日，推出結帳金額5折，限量50組；9月6日到9月8日，消費結帳金額8折；9月6日到10月5日，粉絲團按讚再送功夫茶；9月6日到10月5日，消費滿300元即贈送「經典套餐升級券」乙張，可累贈，限量2000張送完為止。

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