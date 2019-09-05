在科羅拉多丹佛舉行的第141屆國民警衛隊展覽會(141st NGAUS General Conference & Exhibition)，英國BAE系統公司(BAE Systems)展出了美軍下一代裝甲運輸車，將要取代服役許久的M113車系。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國陸軍在2013年提新型裝甲多用途車（AMPV）計畫，用以取代M113裝甲運兵車系列。M113有著簡單易修的好處，除2名駕駛外，還可以再乘座11人，有「戰場計程車」之稱。M113有許多變體，包括通訊、醫療、迫砲車等等，雖然到了1980 年，M2 布萊德雷步兵戰車(Bradley)問世，分擔了許多工具，但是M113的變體至今仍在繼續運行，而且它仍是最主要的運兵車。

BAE Systems' Miller on Mobile Protected Firepower, AMPV, Potential Engineering Variant

不過M113已經落伍，在機動性、生存能力和保護力上都已明顯不足，也沒有後續的改良空間了，因此美國陸軍提出AMPV計畫是很必要的。由於汰換時間迫切，所以AMPV使用了許多成熟的現有科技，雖然車體體設計是新的，但是大多數子系統是從現有車輛中獲得，比如動力系統是直接沿用自布萊德雷步兵戰車。

AMPV已在於今年1月進入初始量產階段，美國陸軍計劃總共購買2897輛。

(中時電子報)