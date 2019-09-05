左起：陳照烱老師、李發耀副院長、黃勇隆處長參與研討會。（台北榮總提供）

台北榮民總醫院為強化員工對於採購履約及驗收階段相關法令的認知，以減少違失情形發生之機率，於5日下午舉辦「廉能誠信－採購之履約及驗收階段違失防制」研討會，邀集院內員工、國軍退除役官兵輔導委員會北部地區所屬機關及機構人員及各產業的廠商代表，計200餘人共襄盛舉。

研討會由台北榮總李發耀副院長主持，邀請輔導會採購稽核委員陳照烱老師，以「採購之履約及驗收階段違失防制」為題進行專題演講，座談會並由國防部國防採購室履約驗結處黃勇隆處長擔任與談人，對於採購履約及驗收階段易滋弊端案例，分別從法規面及實務面進行研討，同時探討防範機制。

台北榮總李發耀副院長表示，北榮各類採購案件繁多且金額龐大，以2018年度為例，扣除小額採購案，其餘購案約1800餘件、決標金額逾102億，相當可觀；為精進物料及儀器設備驗收及結報作業，北榮業於2018年9月修正作業程序，並自2019年起實施，相信在這次的研討會後，可以讓與會同仁更熟悉相關規定。

台北榮總為促進內部員工、外部顧客及合作廠商，對於公部門推動「廉能誠信」觀念認識，期藉本次研討會作為交流平台，傾聽各界對於北榮辦理採購履約、驗收作業之意見，共同提升醫商互動品質，為建構優質醫療環境繼續努力。

(中時 )