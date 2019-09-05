創世基金會苗栗植物人安養院與台中家昀國際公司，將在9月7、8兩天，在頭份尚順育樂世界空橋下廣場，舉行愛心傢具義賣活動，傢具品項眾多，有全新的展示品或是有小瑕疵的NG品，標價3折起，滿額還有送到家服務，當天義賣所得將全部捐給創世苗栗植物人安養院。

台中家昀國際公司是專營傢具及物流暢貨公司，這次是公司第二年贊助創世基金會所舉辦的傢具義賣會，這次義賣會總共舉行2天，由早上10時至晚間9時為止。

據家昀公司總經理李幸章表示：「偶然閲讀到一則關懷弱勢的報導後，便思考憑我們的微薄力量能做甚麼？於是在2018年開始幫助創世基金會，期望對社會弱勢族群盡一己之力。家昀力量很小，因此邀請民眾與各公司行號一起付出善心，讓愛匯聚成河。」

創世苗栗植物人安養院成立18年來，幫助許多清寒植物人家庭脫離困境，目前院內安養53位植物人，擴院後人數不斷增加，募款卻愈發困難。連續兩年與家昀公司合辦傢俱義賣活動，歡迎民眾共襄善舉，也可以每月固定小額捐款，讓愛不中斷，細水長流幫助植物人。愛心專線：(037)275-848。

(中時 )