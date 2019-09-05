Lulu5日出席第16屆「KEEP WALKING夢想資助計劃」起跑記者會，被問到金鐘獎入圍一事，她回憶當天正好在八三夭練團室熱唱〈眉飛色舞〉，當下手機湧進許多恭喜簡訊，她才知道自己入圍了。她透露入圍後，吳宗憲以慣有的鼓勵方式傳訊給她，「憲哥叫漢典跟我不要再搞砸。」讓她覺得非常暖心。

談到師父黃子佼，Lulu提及昨天忽然接到他的罕見感性訊息，內容除了樂見她目前的發展，也鼓勵她繼續加油，她坦言，「前面有人帶，我就不會怕，他提點我很多事情，非常感謝他。」她笑稱自己買了櫃子6、7年，目前除了公仔以外，就只有一個「翻糖」獎座，很希望可以用金鐘獎座來填空空的櫃子，不過她也強調，「因為是比賽，人的關鍵很重要，跟前輩一起入圍就是很大的肯定。」

LULU面對挑戰，坦言從不拒絕。（台灣帝亞吉歐提供）

被問到若得獎，金鐘獎金怎麼使用，Lulu回應「會全數捐出」，原來，她自開始賺錢以來，已連續3年以上，每月定期小額公益捐款，被問到此事，她很害羞地說：「不用分享太多啦，公益要默默做。」

(中時 )