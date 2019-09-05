全聯明（6日）起至10月3日鎖定嘉義農漁產和伴手禮，包括台灣十大茗茶之一的阿里山茶和福義軒烤雞風味蘇打餅、老楊鹹蛋黃餅等11款商品，預估搭上中秋烤肉商機，可望帶動嘉義物產成長2成，目標業績可達3.3億元。
全聯今年3月起以主題推動「一地一好物」，在高雄、台南、彰投後，嘉義物產展鎖定布袋、東石的鮮蚵，義竹鄉的金目鱸、新港鄉的溫室履歷空心菜、大林鎮的烏殼綠竹筍、民雄鄉的珍珠芭樂等，產地直送至全台門市。
其中，金目鱸魚肉質鮮美，搭配檸檬、綠咖哩醬等佐料可能烤出泰式香料紙包鱸魚；未受工業汙染的鮮蚵用培根、蘑菇、洋蔥拌炒，加入雞蛋、鮮奶油和帕馬森起司用中小火烤15分鐘完成法式焗烤鮮蚵，讓中秋烤肉菜色升級。
近來因連日大雨，中南部生鮮蔬果價格不穩定，市場菜價較平日漲2成，全聯執行長謝健南表示在這次檔期採購超過1500噸農漁產，幾乎平進平出，盡力穩定價格，希望波動低於市場漲幅，讓農民有錢賺、消費者不傷荷包。
(中時 )
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