臺灣國民黨主席甘乃迪表態投入桃園市第4選舉區立委選戰，友人日前情義相挺，把桃鶯路租下的店面設為台國黨桃園市黨部，不料日前房東要求友人將招牌拆下。甘乃迪質疑是政治介入，希望對手能打乾淨選戰。

甘乃迪說，朋友在桃鶯路租下的店面已經1年，數個月前友人知道甘乃迪要投入選戰，情義相挺下，將租下的店面作為台國黨桃園市黨部。日前續約時，友人一口氣也將未來1年的租金交給房東，不料房東前幾天才要求友人將台國黨桃園市黨部招牌拆下，否則寧願違約退租金，也不要將房子續租。

為了不讓朋友為難，甘乃迪已請朋友將招牌拆下。但他痛批，雖然房東只說是不想要有政治因素。但他質疑，根本是選舉出奧步，是其他陣營對他有意見，才會用施壓的方式。他反問，難道房東有錢會不想賺嗎？一定是有其他人介入。

甘乃迪也說，桃園區有史以來，立委不是國民黨就是民進黨籍擔任，桃園區的生活機能與品質，數十年來一直無法提升，2黨做不好的，可以由他來做。甘乃迪表示，保證每半個月固定坐鎮服務處，若是鄉親所托，也會在48小時內回覆。

(中時 )