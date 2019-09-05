傅利曼做重量訓練。（取自互聯網）

澳洲一名25歲男子傑西．傅利曼憑着30秒內鯨吞8個西西里甜煎餅捲(cannoli)，以及一分鐘內吃掉6件果醬甜甜圈兩項「大胃王」創舉，榮登兩項2020年金飾世界紀錄。傅利曼雖然「食力」驚人，但仍能擁有一副健美身材，他日前受訪大談參賽經驗和保持身材的心得。

來自雪梨的衝浪教練傅利曼平時熱愛健身，但對於美食從不抗拒，認為可以令他有更多能量做運動。2017年，他開始挑戰大胃王比賽，首項完成的是吃掉世界最大分量的英式早餐，這份早餐重達5.2公斤。

傅利曼與超大份三明治。（取自互聯網）

去年2月傅利曼再下一城，在6項大胃王比賽中吃掉共3萬卡路里熱量的食物；同年6月，他與兩名同好組隊，一起吃掉共6萬卡路里熱量的食物，包括含9000卡路里的奶昔、一個跟12歲兒童一樣高的漢堡等。

傅利曼又談，指雖然屢創佳績，但不忘勤運動保持身形和健康，尤其是在接受大食挑戰前，會做一些輕盈的健身活動，讓自己肚餓和胃部放鬆，不會有太大壓力。傅利曼又指，每次身體檢查時，醫生都對他吃那麼多仍能這麼健康感到驚奇。

(中時 )