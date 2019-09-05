經過首戰三局大戰，台灣羽球男單一哥周天成今天在2019 YONEX台北羽球公開賽狀況更好，第二輪只花31分鐘就以21：12、21：10擊敗之前對戰兩次都輸球的印度選手維爾瑪（Sourabh Verma），晉級到8強。

因為這場比賽維爾瑪打得很不理想，賽後臉色非常凝重地走出球場，賽後周天成指出，跟昨天相比，今天控制比較好，該做得有做到位，讓對手攻擊上比較無法得心應手，且今天球場風比較大，不適合長途拉吊，對手出球不到位，打起來比較不順。

去年台北公開賽4強賽擊敗過周天成的馬來西亞好手李梓嘉，今天稍早遭到淘汰，對此周天成回應：「男單比賽就是如此，每位選手都有實力，大家都有贏球機會，我就是像我之前不斷說過的，放下心態去衝擊，才能繼續下去。」

信仰虔誠的周天成再度把勝利獻給耶穌，「感謝主，也謝謝球迷、家人的支持，感覺大家好像不是來看我比賽，而是像我傳在福音。

另一場男單賽事，林祐賢在先下一局優勢下，21：17、18：21、18：21遭到馬來西亞詹俊為逆轉，詹俊為是周天成8強賽對手，這是雙方生涯首度交手。

(中時電子報)