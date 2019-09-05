秋節屆近，苗栗縣竹南鎮公所與苗北慈暉關懷協會，將在9月7日早上9點起，在竹南鎮福德路保民宮舉辦秋節聯歡會，特別邀請身心障礙及弱勢家庭參加，活動除安排太鼓表演外，還準備包水餃、歡唱卡拉OK及摸彩等內容，後龍鎮萬善祠百姓公管理委員會也特別贊助，也歡迎當地民眾踴躍參與。

(中時 )