竹南鎮公所與苗北慈暉關懷協會 9／7舉辦身心障礙及弱勢家庭秋節聯歡會 22:282019/09/05 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中秋節活動 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 秋節屆近，苗栗縣竹南鎮公所與苗北慈暉關懷協會，將在9月7日早上9點起，在竹南鎮福德路保民宮舉辦秋節聯歡會，特別邀請身心障礙及弱勢家庭參加，活動除安排太鼓表演外，還準備包水餃、歡唱卡拉OK及摸彩等內容，後龍鎮萬善祠百姓公管理委員會也特別贊助，也歡迎當地民眾踴躍參與。 (中時 ) #竹南鎮 #障礙 #身心障礙 #聯歡會 #家庭 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃偉哲：蔡賴溝通無障礙 但無法揣測配不配 12:562019/09/01 政治 傳善獎支持社福機構服務創新 04:102019/09/02 投資理財 自己種菜自己吃 心路打造心智障礙者網室 17:292019/09/02 生活 澄清採購特勤警備車非總統座車 府酸媒體：預算書識讀障礙 18:542019/09/02 政治 富邦身心障礙才藝獎 勇抱生命、藝溢非凡 04:102019/09/03 產業特刊 郵政壽險盃身心障礙桌球賽 延至9／22 04:102019/09/04 產業特刊 家庭支出 支撐西班牙經濟強勁成長 22:232019/09/04 財經 教育部首度在日月潭 舉行全國家庭教育工作會議 17:402019/09/05 生活 親自體驗最準！中市社會局長與身障者推輪椅上無障礙公車 18:192019/09/05 生活 減肥營偷吃步 胖周瑜鄭文燦這樣消肚子 21:572019/09/05 生活 生活熱門新聞 震撼嘉義教育界 協志工商喊明年停招3年 - 生活 陳明文搬300萬現金趴趴走 銀行業者曝玄機 - 生活 開學第3天兒17字介紹爸 媽崩潰：全家形象毀了 - 生活 好市多新夯物 「低脂少油」好好吃！ - 生活 低壓帶北移台灣 一張圖曝這2處有局部大雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。