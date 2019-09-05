





板橋大遠百韓國展看準中秋節送禮商機，今（5日）起至17日在7F活動中心與B1綠洲區舉辦「韓流魅力盡在遠百」韓國展，桃園遠百、新竹大遠百和高雄大遠百也同步開展，匯集上百款道地熟食和中秋禮盒吸引來客。預計此番韓國展全台遠百11店巡迴連線，業績可超過3000萬元，較去年2000多萬元增逾12%。

板橋大遠百天京蔘蜜紅蔘條3980元，展期間特價買1送1。（遠百提供）

板橋大遠百天京蔘人蔘雞500元，6日當天優惠買1送1。（遠百提供）

這次板橋大遠百有紫菜冬粉捲、海鮮煎餅、韓式炸雞等美食，與螃蟹餅銅板價韓系國民零食，以及適合送禮的韓華哈密瓜2入組990元；嚴選食材、繁複工序燉製的韓國原裝天京蔘人蔘雞原價500元，明限定買1送1；蜜紅蔘條禮盒3980元，展期間買1送1。

板橋大遠百韓華哈密瓜，2入990元。（遠百提供）

遠百營運長林彰豐（中）與嘉賓以韓國當紅的巨型「西瓜燒酒」食演秀為板橋大遠百韓國展揭開序幕。（遠百提供）（未滿18歲請勿飲酒）

期間於活動現場當日單筆滿599元，有機會抽韓國首爾來回機票或將獎項換成正官庄六年根人蔘精30入禮盒；消費滿500元送韓森口袋原燒酒-紅蘋果口味，消費滿3500元送夏日韓流魅力保冷袋；至板橋大遠百3F至8F男裝、女裝消費滿3000元加送100元韓國展抵用券。

板橋大遠百韓華Binggrae螃蟹餅乾系列，每包65元、任選6包300元。（遠百提供）



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