總統府祕書長陳菊臉書PO文，針對氣爆善款要提告藍營，高雄市議會高雄氣爆事件調查小組召集人陳麗娜、立委許淑華5日透過韓國瑜競選辦公室再提12問，質疑陳菊對氣爆善款的使用。

韓陣營調查發現，氣爆善款在高巿府觀光局指定捐款部37項計畫中，用善款168萬辦理高雄遊.高雄加油振興觀光旅遊接待、踩線執行方案，64萬辦理高雄加油東南亞觀光行銷推廣，150萬辦理2016日本大阪高雄觀光推廣會，289萬辦理觀光推廣日文網站建置，100萬辦理2018年泰國市場推廣行銷。

針對到泰國做觀光市場行銷，觀光局也表示官員機票費用是公務預算支應，但泰國當地行政費，是運用善款。而外界質疑有關觀光局指定捐款之用圖，據了解，捐款指定用途是指「觀光局振興災區使用」、「氣爆受災戶緊急安置」、「急難救助」、「房屋修繕」之用。

都發局災後重建建築景觀改善計畫費用，支付處室電話費及主管行動電話及網路費1萬多元、5萬多元購買999個檔案資料盒、3萬多元購買投影機、2萬多元購買單眼相機與鏡頭、相機電池、保護盒，2萬多元購買碎紙機；氣爆道路復建景觀計畫，3萬多元購買筆記型電腦、4萬多元購買電腦主機。

消防局使用善款19萬來汰換值班台破舊桌椅、8萬多赴日考察、8萬多搭設遮陽棚、善款的剩餘款用來購置薪資管理系統、更換中央空調冷卻水塔。

陳麗娜、許淑華針對善款運用提出12問陳菊前市長：

氣爆善款能用64萬辦理高雄加油東南亞觀光行銷推廣嗎？

氣爆善款能用150萬辦理2016日本大阪高雄觀光推廣會嗎？

氣爆善款能用289萬辦理觀光推廣日文網站建置嗎？

氣爆善款能用100萬辦理2018年泰國市場推廣行銷嗎？

氣爆善款能用來支付處室電話費及主管行動電話費嗎？

氣爆善款能用來添購相機、筆電、碎紙機嗎？

氣爆善款能赴日考察嗎？

氣爆善款的剩餘款能用來購置薪資管理系統、更換中央空調冷卻水塔嗎？

請問陳菊前市長知情嗎？

針對12問，韓陣營反問陳菊，核銷有通過她所說外界最嚴格的檢驗嗎？這些善款是使用在「觀光局振興災區使用」、「氣爆受災戶緊急安置」、「急難救助」、「房屋修繕」上嗎？

韓陣營表示，氣爆善款應該是要用在災民、災區身上，但很遺憾陳菊前市長還是依然用情緒綁架民眾，沒有正面回應，希望陳前市長一起來釐清事實的真相。

韓陣營強調，跟陳菊市長一樣，只想釐清事實的真相，也如民眾所說的，陳菊前市長，寫那麼多，也寫好幾篇了，不如好好的拿出證據去證明自己所言不虛，人民的愛心捐款，如何花用？如何報銷講清楚就好。

陳菊前市長說，要用最高的標準來要求自己，接受外界最嚴格的檢驗，也請陳菊前市長針對高雄市議員所提的問題，好好回應，釐清真相，不容有模糊空間。

韓陣營表示，絕不會讓台灣人可貴的無私捐款人的善款，淪為濫用，愛心被糟蹋，呼籲陳前市長一起釐清事情的真相。

(中時 )