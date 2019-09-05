前總統陳水扁在新勇哥物語《阿扁踹共》批評鴻海集團創辦人郭台銘，「參加國民黨黨內總統初選，願賭不服輸，好像他才是台灣救世主？還嫌棄他的黨並痛批出線的韓國瑜，一點政治倫理與民主風範都沒有」。郭這種「唯利是圖」的「霸氣」個性，一旦鴻海在中國被掐住脖子，台灣被郭賣給中國，誰說不可能？！

他還說，為了參選總統來指摘20年來國民黨、民進黨都沒有專注在建設台灣，未免偏離事實。「郭台銘或許有選擇性的失憶症」，陪太太回南投娘家必走的國道六號等，那一條不是阿扁專注建設台灣的拚經濟成果。

扁指出，日前郭台銘表示「國民黨、民進黨這20年來都沒有專注在建設台灣」，導致經濟停滯。相信馬英九前總統對他的大金主郭台銘的全盤否定，也會不服氣！何況同樣8年總統的阿扁經濟成長率比起馬英九，說阿扁都沒有專注在建設台灣，更不能接受。

他說，郭台銘要選總統，我們給他最大祝福。歷任總統的施政表現，也應該受到嚴厲的檢視並批判。但為了參選總統來指摘20年來國民黨、民進黨都沒有專注在建設台灣，未免偏離事實。郭台銘可以說，「你將做得比阿扁、小馬、小英都好？但請問自認最會拚經濟的郭台銘，是否將如過去20年的鴻海集團，拚的是中國的經濟，創造的也是中國人的就業機會？如果你郭台銘做總統，台灣的經濟成長率可以超越阿扁總統的平均將近4.9％嗎？」

扁指出，郭台銘或許有選擇性的失憶症！？別的不說，目前正從事總統大選的競選活動，搭的不是私人飛機吧？「你搭的高鐵，經過的雪隧、南二高、多條東西向快速道路、甚至陪太太回南投娘家必走的國道六號、⋯，那一條不是阿扁專注建設台灣的拚經濟成果？」

扁說，當時他為了支持郭台銘鴻海集團母公司研發總部根留土城頂埔園區，責由林信義前經長、副閣揆展現高度行政效能，在不到6個月，將軍用營區、學校遷移，把土地騰空交給郭台銘，還一起在台北縣政府參加蘇縣長主持的移交儀式。

他說，2003年抗煞期間，大家戴口罩共同參加鴻海新創立的子公司群創光電活動，郭台銘還當阿扁總統的面請求對面的國有土地也能劃歸群創擴廠使用。阿扁也是二話不說全力配合需求。

扁強調，郭台銘在信義計劃區的豪宅，能夠享受全國第一件BOT 案-台北101，原台北國際金融大樓旗艦建築帶來現代化的繁榮發展，難道不是阿扁從市長到總統專注在建設台灣？

阿扁表示，他承認總統任內做的還不夠多還不夠好。但郭台銘經營企業可以ㄧ個人說得算，做為國家領導人則處處要受到國會與輿論的監督，還有司法、監院的制衡，是不可能為所欲為的。

(中時 )