民進黨立委陳明文在高鐵列車遺落裝300萬元現金行李箱，由兒子陳政廷代領回，並解釋：這筆錢是爸爸投資他到菲律賓手搖飲料店的創業基金，卻依舊引發各界猜想。對此，國民黨台北市議員游淑慧連提7個問題求解，並擔心陳明文會不高興，而表示：「好奇問問，會不會被告啊！」

游淑慧在臉書貼文，一開頭便問：「做生意的資金為何不轉帳？不開票？監察院財產申報活期存款只有240萬，300萬從誰的戶頭領的？買器材的報價單是英文、披索計價，為何要領台幣？

裝了300萬的行李箱在高鐵上為什麼沒放在腿上或腳邊？而隨手丟在行李區？是視錢財如糞土？」，連提7個問題求陳明文解釋、解釋，讓國人學學做生意的訣竅。

不過，立委陳明文強調不慎遺落金錢一事讓他很自責，但對相關捕風捉影的惡意攻訐將委請律師將提出告訴，以訟止謗。所以，游淑慧趕緊表示：「好奇問問，會不會被告啊！」。

300萬元謎團讓游淑慧發現「這個世界除了『政治獻金』以外，還有『政治現金』！」

(中時電子報)