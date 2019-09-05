來自屏東Bean-To-Bar的巧克力品牌「福灣巧克力」，即起於台北101開幕直營門市，選用台灣在地生產的可可為原料，不僅獲得許多米其林餐廳青睞，更帶動消費者對於台灣可可的期待。

「福灣巧克力」除屏東福灣莊園內的創始旗艦館外，過去並無實體門市，目前才於台北打造首間門市，並邀請插畫藝術家鄒駿昇合作，以「博物館」的視覺架構，傳遞巧克力製作的意象過程，除了讓國際觀光客感受台灣物產之美，也感受台灣可貴的職人手藝與堅持。

專櫃設計使用沈穩的木質色調，可襯托可可本身鮮豔的色澤。（品牌提供）

品牌創辦人兼巧克力製作師的許華仁表示，本次挑選了3款以島國香料為特色，並於去年在國際賽事中獲獎的巧克力為首賣，包括「台灣黑胡椒」、「台灣鹽花白胡椒」，與「天皇咖啡」。這3款巧克力皆以曾在2017年得到「ICA世界巧克力大賽」5面金牌的「台灣一號62%巧克力」為基底，兼具花香、堅果、糖蜜的美好香氣，就像形容台灣人的包容、堅強與韌性。

以玻璃鐘罩罩著大小一致、顏色豐富的可可果。（品牌提供）

直營門市中，設計使用沈穩的木質色調，除了襯托可可本身鮮豔的色澤，也讓遊客能被自然元素與人文氣息的環境吸引。主牆面猶如歐洲博物館的古典展示牆，以玻璃鐘罩罩著96顆大小一致、顏色豐富的可可果，以最真實的作物色澤定義空間，現場除了可可樹、更以真實的可可豆呈現自生豆、風乾、脫殼、發酵、調味到製作成巧克力的過程。

品牌創辦人許華仁（左）與插畫藝術家鄒駿昇（右）。（品牌提供）

(中時 )