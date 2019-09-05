朱陸豪、苗可麗、游安順、楊麗音等人5日出席故事工廠舞台劇《七十三變》彩排記者會。楊麗音最近演出夯劇《俗女養成記》，粉絲團增加3000多個粉絲，苗可麗笑說其中一個粉絲就是她，楊麗音把阿嬤演得出神入化，讓粉絲也會想到自己家中的阿嬤。

電視劇中，楊麗音唱歌常走音，粉絲留言問她現實中是不是也一樣，她說自己曾和許效舜、邰智源一起出過唱片，「我不是走音天后」。事實上，《俗女》導演嚴藝文認證過，她說大家聽過楊麗音唱歌，知道楊麗音歌聲好，戲裡反而要演音痴，十分考驗演技。

楊麗音（右）和苗可麗。（圖／故事工廠提供）

楊麗音笑說，網友常留言和她交流，也會私訊和她分享自己家中的故事，她現在真的多了很多孫子。網友還留言詢問，現實中唱歌是不是也一樣會走音？她澄清自己曾出過唱片，「不是走音天后」。楊麗音舞台劇中飾演患有失智症的母親，硬底子的她，讓苗可麗讚嘆：「薑是老的辣。」

出道近35年的游安順，前年拿下戲劇節目男配角，今年再入圍金鐘迷你劇集男主角獎，他說入圍公布當天在廈門演出，打趣說「怎麼莫名其妙就入圍」。他當晚請大家喝酒，糗的是掏腰包當下只有200塊人民幣。10月5日頒獎典禮當天，他將在新竹演出，老婆、兒子會代替他參與盛會，雖然有點可惜，「但這樣緊張程度就不會那麼大」。

游安順（左）和劉珊珊（右）。（圖／故事工廠提供）

游安順談起加入《七十三變》劇組的機緣，他說從小愛看京劇，更把朱陸豪視為偶像，當年時常在朱陸豪演出的台下大聲拍手叫好，當初決定加入劇組，部分原因就是為了能跟偶像同台，雖然現在自己已翻不動、踢不高，但在劇中飾演當年朱陸豪的京劇老師，看著演員們賣力翻、打、舞動著，心中還是覺得非常過癮。他這次也將分飾4角，雖然害怕在後台穿錯衣服，但很期待展現每個角色特質，讓觀眾耳目一新。

林子恆（左）和李家德。（圖／故事工廠提供）

此次演出苗可麗在劇中飾演一位豫劇名伶，為此她苦練豫劇唱腔及武打身段，連在家都不忘拿牛排刀當長劍練武！苗可麗感慨地說，15歲透過歌唱比賽出道，但歌手之路並不順利，本來以為自己會成為一名流行歌手，沒想有一天會為了演舞台劇練豫劇唱腔。從歌手轉戰演員，一路上有許多艱辛，更錯失許多與家人相處的時間，她自嘲是一片歌手，笑說自己快更年期了，「『親戚（大姨媽）』快要不會來了」。

她也感慨說，沒有這個過程，或許也就沒有足夠人生經驗去同理角色，以至於錯過許多演出的機會。此次的角色原型，是朱陸豪過世的姊姊，但苗可麗認為很多部分是自己的延伸，劇中與母親（楊麗音飾）吵架片段，就像自己私底下與父母相處的樣子，因此這次演出也打算邀爸媽來看戲，希望能親口對他們說一聲「愛你」。

苗可麗。（圖／故事工廠提供）

朱陸豪飾演一位難把「愛」說出口的父親。在京劇、劇場、影視等不同領域中，朱陸豪以「演員」身份演繹不同人生故事，這回他將自己的故事呈現給觀眾。朱陸豪有感而發說：「當你演別人故事的時候，你只能靠體會、揣摩，去挖掘那個人的內心。但你要面對自己的時候，需要很大的勇氣。」每一次讀本、排練，對朱陸豪來說都如同切心切肺般，把自己最底層、甚至不願面對的情緒挖掘出來，巨大的壓力讓他在排練期間數度崩潰流淚，身體也出現了狀況，但他卻視此為一種「療癒」的過程。希望能透過此戲呼籲大家勇敢把「愛」說出口。

全體演員，右為導演王靖惇。（圖／故事工廠提供）

談起創作《七十三變》的契機，新銳導演王靖惇表示，原先已決定暫時不再創作家庭相關議題的作品，不料聽了朱陸豪的故事後，深深被吸引。一個家族，三代人，三種劇種，五個姓的故事，實在太特別，於是決定接下這個任務。從朱老師的故事中，他很快地感受那種潛藏在父子間難解的心結與責任，那種「非要你比我好」的期許跟壓力，造成了衝突，卻也牽起了連結。

《七十三變》講述潛藏在父子間難解的心結與責任，由金鐘影帝影后朱陸豪、楊麗音、苗可麗、游安順同台飆演技，更有國光劇團新秀李家德，與劇場好手林子恆、劉珊珊、梁允睿、陳以恩共同演出，9月6日至8日將於台北城市舞台首演，並展開全台巡演。可洽兩廳院售票系統。

(中時 )