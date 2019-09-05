經典戲劇《花系列》在80年代收視超高，在該戲劇中常見的小生林煒昨(4日)證實與龔慈恩離婚，也勾起不少人對當時經典班底現況的好奇。今媒體報導，因該系列被封為「苦情天后」的王淑娟最近受訪，透露先前淡出演藝圈13年曾想轉行做其他投資，無奈慘賠了6千萬，但很快就看開，當「買一個經驗」。

王淑娟過去演過《斷掌順娘》、《梅花三弄之水雲間》，之後陸續接演《女人花》、《太陽花》等戲，因苦情大老婆形象深得人心，十多年前她因健康問題暫退演藝圈，2015年才接演了《愛你沒條件》正式復出。

今年3月她上《改變的起點》專訪，透露曾有戲迷對她的表演心有戚戚焉，直說：「妳演的就是我」，王淑娟則表示：「其實我們也有時候會覺得誇張，可是真的就是有這樣的人生。」過去她作品最多時，曾創下一天同時播出4部參與戲劇的紀錄，過去曾有人邀她到大陸拍戲，但她因父母健在，且父親正在生病回絕，如今想想仍不後悔。

據《聯合新聞網》報導，王淑娟最近受訪，鬆口過去投資失利，賠了6千萬，她和男友愛情長跑多年，至今沒結婚考量，兩人比較在意以後誰幫誰推輪椅，兩人還為了進出方便從10樓搬到1樓，兩人相守多年，想法都很實際，互動也有如老夫老妻。

(中時電子報)