金防部政戰主任劉強華少將今（5）日走訪金城鎮長李誠智。（金防部提供。李金生金門傳真）

劉強華少將拜訪金寧鄉長楊忠俊，感謝地方長期支持國軍戰訓工作。（金防部提供。李金生金門傳真）

金防部即將展開反登陸射擊等年度重大演訓，政戰主任劉強華少將今（5）日走訪金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊等人，希望鄉親給予全力支持，務實防區戰訓本務工作。

劉強華率同政綜組長黃錢龍上校等人拜訪李誠智鎮長、楊忠俊鄉長，說明近期防區各項重要演訓規畫，感謝地方長期以來對國軍的支持，並提前祝賀大家秋節快樂。

劉主任也表示，金防部近年全力協助地方災害防救與推動全民國防外，並主動成立戰鼓社等多個亮點社團，不僅培養官兵興趣，更可藉由支援地方活動表演，促進軍民一家的情誼。

(中時 )