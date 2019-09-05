金防部年度大操演 盼鄉親全力支持 20:492019/09/05 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 金防部即將展開反登陸射擊等年度重大演訓。圖為去年在后湖海岸的重炮保養射擊實況。（李金生攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金防部政戰主任劉強華少將今（5）日走訪金城鎮長李誠智。（金防部提供。李金生金門傳真） 劉強華少將拜訪金寧鄉長楊忠俊，感謝地方長期支持國軍戰訓工作。（金防部提供。李金生金門傳真） 金防部即將展開反登陸射擊等年度重大演訓，政戰主任劉強華少將今（5）日走訪金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊等人，希望鄉親給予全力支持，務實防區戰訓本務工作。 劉強華率同政綜組長黃錢龍上校等人拜訪李誠智鎮長、楊忠俊鄉長，說明近期防區各項重要演訓規畫，感謝地方長期以來對國軍的支持，並提前祝賀大家秋節快樂。 劉主任也表示，金防部近年全力協助地方災害防救與推動全民國防外，並主動成立戰鼓社等多個亮點社團，不僅培養官兵興趣，更可藉由支援地方活動表演，促進軍民一家的情誼。 (中時 ) #大操演 #金防部 #演訓 #鎮長 也許您會感興趣 推薦閱讀 草屯鎮長體恤清潔隊員辛勞！設休息室給員工用餐休息 18:122019/09/02 生活 體恤清潔隊員 草屯鎮長特設休息室 04:102019/09/03 地方新聞 演訓補助款被瓜分 林內鄉重興村民抗議 16:542019/09/03 社會 好戲刊》育成聯合展演 16:002019/09/05 生活 生活熱門新聞 開學第3天兒17字介紹爸 媽崩潰：全家形象毀了 - 生活 低壓帶北移台灣 一張圖曝這2處有局部大雨 - 生活 震撼嘉義教育界 協志工商喊明年停招3年 - 生活 草屯企業家斥資20億 打造亞洲最大鳥園 - 生活 還好只是路過 原來玲玲這麼強 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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