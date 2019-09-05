上海好市多開幕狀況多，先是當天人潮擠爆4小時即緊急關閉，後來又被爆出上海消費者種種不良惡行，有人等看好戲，好市多何時會崩潰，全面退出大陸市場。不過，此推測很快遭內行人打臉，因為他們早有準備，已提前向廠商收取退貨錢，所以再怎麼退貨，都有人攤列，虧不到好市多。

上海好市多開幕湧入可怕人潮，外界看到這一幕全都驚呆，對岸消費實力強，但會員的不文明素質也讓人搖頭。小孩在大賣場的垃圾桶尿尿、貪婪試吃、貨架商品亂放，種種誇張行徑令人震驚。以陸人的消費狼性，好市多真能在大陸市場成功插旗？

一名網友就在PTT八卦版上發文，「早在開幕前我就說了，猜猜看他們幾天後會宣布退出大陸市場，現在看來他們是不是正在籌備呢？他們的高層是不是都沒有做過風俗民情的調查啊？」此問卦一出，部分網友笑稱：「你不如先期待他什麼時候修改退貨規則」、「上海退貨率可能高於10%」、「應該會虧死吧！一堆還未結帳就吃完的。」

不過，好市多算盤打得精，其實早有準備。有內行人留言指出，廠商簽約的時候，好市多已先扣預計退貨的錢了，好市多若預測產品退貨率2%，就會先跟廠商扣2%，如果最後高於此數，會再跟廠商要，「所以好市多根本不怕你退貨。」倘若退貨太多導致廠商不堪負荷(產品爛？) 下架再換一家就行了，成本都在廠商身上。因此就算是「無條件退貨」的機制被濫用，好市多也有恃無恐。甚至還有網友酸，好市多會被打垮的說法是井蛙之見，他們根本賺翻，好嗎？！

(中時電子報)