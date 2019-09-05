吳思賢（小樂）、項婕如主演的台視、三立《網紅的瘋狂世界》5日舉行首映會，言明澔、卓毓彤（熊熊）、姚亦晴等演員都出席。姚亦晴透露上個月、也就是農曆七月，她莫名跌倒至少5次，最嚴重一次是突然被自己絆倒，摔躺在地上有如命案現場屍體般，結果屁股瘀青、骨盆歪斜。項婕如一聽也爆料，有一晚辦公室主場景的鞦韆旋轉椅，到了晚上11點30分時，竟然自轉了起來，還發出聲響。兩人在記者會現場一討論，竟發現，姚亦晴跌倒的地方，就是在旋轉椅附近！

言明澔、姚亦晴、熊熊、項婕如、小樂吳思賢出席台視、三立偶像劇《網紅的瘋狂世界》首映。（台視提供）

兩個女星你一言我一語愈說愈恐怖，大家都說這代表戲要大紅了。原本只是坐在一旁的小樂乾脆加碼再爆：「最恐怖的是林安安（項婕如飾）啦！她明明總是坐在那，但導演就是找不到她。她存在感太低了！」聽得項婕如臉瞬間漲紅。

項婕如出席《網紅的瘋狂世界》首映會。（台視提供）

姚亦晴說，她之前一年也不會跌倒一次，上個月卻經常跌倒，猜想可能自己平常很愛看鬼的相關影片，被磁場影響到，但也可能是她為戲首度學穿高跟鞋，最近為求心安，她趕緊戴上佛珠。

姚亦晴出席《網紅的瘋狂世界》首映會。（台視提供）

小樂飾演具有「玩霸+學霸」特質的網路直播平台CEO，私下和項婕如對戲卻被虧有如「色員外」，小樂無奈地說，因為戲中常要貼近她，為了讓她習慣一下趕快入戲，等戲時也會故意靠近，結果她嚇得大喊「你不要這樣」！言明澔笑說：「小樂對男生也是，常會黏在我身上！」項婕如則形容他像「萌寵」，很可愛，「但突然這麼近我會害羞啦！」

小樂也笑說，有一場戲他因抱著44公斤的項婕如連抱半小時，第二天手「認真地舉不起來：「我抱項婕如，她又抱一隻小豬。我抱了2隻豬！」項婕如則頻誇他：「小樂真的手很穩，讓我很有安全感。」還誇他超貼心，有一場她爬階梯要抱樹上的小豬時，在後方扶著她的腳，就怕她掉下來。

吳思賢、姚亦晴、項婕如、熊熊、鄔又曦、若凡、言明澔出席《網紅的瘋狂世界》首映會。（台視）

(中時 )