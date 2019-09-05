寶島羽球男雙組合李洋/王齊麟，昨天在2019 YONEX中華台北羽球公開賽的第一輪賽事，由於賽程延誤，比賽結束已經將近午夜，休息不到24小時再度出擊，且李洋單日混雙、男雙兩戰，雖然混雙無緣晉級，男雙則和王齊麟以兩個21：18擊退馬來西亞組合徐家銘/劉雋程，直闖8強。

王齊麟指出，上次在印度公開賽和這對大馬組合交手分數也打得很接近，3局才拿下勝利，今天自己腰部舊傷是有再好一點，不過也因為可以出多點力，比賽中又想靠力量去拚，導致球的落點比較不好，打起來相對死板一點，所幸還是通過考驗。

李洋表示，兩人目前做得蠻好的是心態很棒，「其實我也受傷過，也會擔心搭檔齊麟傷勢，現在就是在不要讓傷勢惡化、有點保守的情況下努力打好每一球，也不會因為失分給壓力，心態最重要、給彼此信心。」

儘管昨天男雙第一輪打完都接近午夜12點，李洋表示教練都提醒他們競技運動就是如此，所以不會把休息時間較短做為藉口，上場就是盡力把自己發揮到最好。

(中時電子報)