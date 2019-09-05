總獎金台幣350萬元的2019南一女子職業高爾夫公開賽今天在台南的南一高爾夫俱樂部的第二回合，天氣晴朗炎熱，兩位台灣業餘小將15歲的吳佳晏與17歲的盧昕妤同以兩回合總桿低於標準桿兩桿的142桿，暫時並列領先,，兩位職業女將林子麒與陳孟竺同以一桿之差的143桿，暫並列第三，大會明天進行最後一回合決賽，女將們要爭奪冠軍獎盃與63萬冠軍獎金。

昨天傍晚大雨導致球道溼軟，大會今天採行「較佳球位」規則，滿15歲的吳佳晏前9洞打得相當順利，抓下4隻小鳥，一下子就超車向前衝上暫居領先地位，後9洞打完15洞，也繼續發揮水準，雖然第16及17洞連續兩洞出現三推而吞下柏忌，最後還是打出69桿佳績，躍居並列領先。

吳佳晏表示，其實平時常與盧昕妤一起打練習日，兩人都很熟，不過兩人還是首次在職業賽同在最後一組領先組爭冠，她補充：「這是良好的競爭，明天決賽搶冠，自己打自己的球，不給自己太大壓力，順其自然。」

而從小就常與吳佳晏在業餘賽同場競技與練習的盧昕妤，印象上一次兩人同在領先組爭冠好像是小學三丶四年級的事，她指出，今天的木桿與鐵桿都很準，但就是推桿不給力，有3個洞都是3呎小鳥推桿推不進，有兩個洞是9呎內的小鳥推桿也沒推進，不然成績會更好。

本賽前兩回合結束後，取總桿數高於標準桿15桿的159桿、包括6位業餘選手共60位選手，晉級最後一回合決賽，今年總獎金從去年的300萬台幣提高至350萬，冠軍獎金也從54萬元增加為63萬元，大會並在第15洞設有一桿進洞獎，獎品為市價45500元的DIZO碳纖維車架變速自行車一部。

(中時電子報)