菲律賓總統杜特蒂透露，上周訪問中國大陸時，曾與中共國家主席討論南海議題，他轉述大陸的立場稱，中共絕對不會在南海議題上讓步，「除了與中國開戰外，有聽說過其他明智的解決方案嗎？」
綜合外媒報導，杜特蒂 周三晚間出席新聞發布會時首次談及近期訪問大陸時與中共國家主席習近平會面的內容，他提到中共重申對南海擁有歷史權利，不會在這議題讓步。
《東網》引述杜特蒂的話說，中共向他表明不想討論南海議題，理由是「南海已經由中方控制」。而他當時回答南海依然是問題，並形容它像一隻每天都會疼痛的拇指時，中方一直試圖轉移話題。
杜特蒂因而在記者會上對媒體說：「當中國說不會讓步後，除了與中國開戰外，你聽說過任何明智的解決方案嗎？」
報導說，對於未堅持討論南海議題，杜特蒂解釋這是出於禮貌。他重申，自己不滿意中共的回應，未來也會繼續堅持菲律賓的立場。
他說，上任政府將船隻撤出黃岩島，放手讓中共船隻控制該地，現在他只是「繼承」該問題。
文章來源：'Any suggestion?' Philippine leader Duterte asks after China's Xi refuses to budge on South China Sea claims
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。