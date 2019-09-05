杜特蒂訪問北京會見習近平欲解決南海爭議遭拒

菲律賓總統杜特蒂透露，上周訪問中國大陸時，曾與中共國家主席討論南海議題，他轉述大陸的立場稱，中共絕對不會在南海議題上讓步，「除了與中國開戰外，有聽說過其他明智的解決方案嗎？」

綜合外媒報導，杜特蒂 周三晚間出席新聞發布會時首次談及近期訪問大陸時與中共國家主席習近平會面的內容，他提到中共重申對南海擁有歷史權利，不會在這議題讓步。

《東網》引述杜特蒂的話說，中共向他表明不想討論南海議題，理由是「南海已經由中方控制」。而他當時回答南海依然是問題，並形容它像一隻每天都會疼痛的拇指時，中方一直試圖轉移話題。

杜特蒂因而在記者會上對媒體說：「當中國說不會讓步後，除了與中國開戰外，你聽說過任何明智的解決方案嗎？」

報導說，對於未堅持討論南海議題，杜特蒂解釋這是出於禮貌。他重申，自己不滿意中共的回應，未來也會繼續堅持菲律賓的立場。

他說，上任政府將船隻撤出黃岩島，放手讓中共船隻控制該地，現在他只是「繼承」該問題。

(中時電子報)