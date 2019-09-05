香港眾志秘書長黃之鋒結束3天2夜訪台行程，5日晚間搭機離台返港，他表示，這次與台灣各政黨人士見面時，清楚表達香港人缺一不可的「五大訴求」，相信在9月底的抗議活動中，會得到港、台、世界不同地方的人支持，也謝謝各位台灣朋友。（陳麒全攝）

香港眾志秘書長黃之鋒結束3天2夜訪台行程，5日晚間搭機離台返港，他表示，這次與台灣各政黨人士見面時，清楚表達香港人缺一不可的「五大訴求」，相信在9月底的抗議活動中，會得到港、台、世界不同地方的人支持，也謝謝各位台灣朋友。（陳麒全攝）

香港眾志秘書長黃之鋒結束3天2夜訪台行程，5日晚間搭機離台返港，他在機場受訪時表示，這次與台灣各政黨人士見面時，清楚表達香港人缺一不可的「五大訴求」，相信在9月底的抗議活動中，會得到港、台、世界不同地方的人支持，也謝謝各位台灣朋友。

黃之鋒5日晚間7時50分到達桃園機場，在航空公司櫃台辦理報到手續後，接受媒體記者簡短訪問。與來台時一樣，相關單位出動大批人力跟隨黃之鋒辦理手續，直到通關出境進入管制區候機。他在桃園國際機場接受媒體聯訪時表示，這次來台與民進黨、國民黨、時代力量的立委交流，也特別表達，香港的抗議活動不僅是要爭取台灣政界的支持，也希望台灣人能夠支持香港民主選舉，讓香港人「用選票選我們的政府，選我們的特首；香港的未來、我們的政府應該是要香港人決定，而不是由北京操控」。

黃之鋒感謝民進黨等單位的安排來台，雖然無法在3天內做很深度的交流，但他相信在9月28日、29日的抗議活動中，香港、台灣、還有世界不同地方的人都會支持香港、捍衛民主自由，也希望台灣的朋友可以前來參加。

黃之鋒說，有關於香港人以後來台灣就學、簽證措施，陸委會已表達會進一步強化現有的安排，希望對未來到台灣的香港人，能有更多的照顧。

黃之鋒最後表示，這次來台與各政黨交流，台灣也都很清楚知道香港人爭取「五大訴求」缺一不可，包括普選香港特首等訴求，因此不會理會北京的抹黑，香港人只是爭取應該有的民主權利，希望有有一天能達到「今天台灣、明天香港」，讓香港可以像台灣一樣有民主自由，有民主選舉。在出境前黃之鋒還揮手向媒體鏡頭說「謝謝各位台灣朋友」。

(中時 )