驚！倒車入庫用飛的 撞進汽車展示間 21:122019/09/05 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市八德區介壽路1處汽車展示間，發生駕駛倒車不慎，整車衝撞進入展間，影片傳出，不少網友驚呼，也太驚人。八德警方則說，獲報後到達現場，駕駛酒測值為零，全案依交通事故程序處理。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 驚！倒車入庫用飛的 撞進汽車展示間 桃園市八德區介壽路1處汽車展示間，發生駕駛倒車不慎，整車衝撞進入展間，影片傳出，不少網友驚呼，也太驚人。八德警方則說，獲報後到達現場，駕駛酒測值為零，全案依交通事故程序處理。 網友說，這倒車力道也太強大，根本就是整台車飛起來。也有網友認為，恰好展示車輛性能，令人吃驚。 (中時 ) #展示 #網友 #倒車 #駕駛 #八德 也許您會感興趣 推薦閱讀 疑煞車失靈 7旬翁倒車暴衝撞車 04:102019/09/01 地方新聞 洛克威爾VIP快閃旗艦店 重磅登場 04:102019/09/02 產業特刊 恩智浦聯手Volkswagen 展示超寬頻技術 19:312019/09/02 財經 Sig Sauer展示美軍6.8公釐步槍與機槍 21:312019/09/04 軍事 《俗女》謝盈萱「最需要什麼？」 導演閨蜜一句話突破盲點 02:532019/09/05 娛樂 《玩命關頭》跑車重出江湖 牛魔王交車等10年 04:102019/09/05 時尚消費 國民黨恐全軍覆沒？網分析高雄立委選舉引戰 10:302019/09/05 政治 台灣難長命？網抓凶手淚崩：真的很難 11:112019/09/05 生活 28歲綠營前幕僚將任台船董事 網忙問：他爸是誰 11:162019/09/05 政治 BAE展示美軍新款裝甲運輸車 20:082019/09/05 軍事 社會熱門新聞 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 1人吃喜酒包3600 離場接到新娘電話他傻眼 - 社會 正妹女模挑戰「街頭卸妝」 真面目驚呆 - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 偷情貴婦曝光 富商交出1110次「性愛行事曆」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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