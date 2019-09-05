驚！倒車入庫用飛的 撞進汽車展示間

桃園市八德區介壽路1處汽車展示間，發生駕駛倒車不慎，整車衝撞進入展間，影片傳出，不少網友驚呼，也太驚人。八德警方則說，獲報後到達現場，駕駛酒測值為零，全案依交通事故程序處理。

網友說，這倒車力道也太強大，根本就是整台車飛起來。也有網友認為，恰好展示車輛性能，令人吃驚。

(中時 )