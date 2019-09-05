漫畫家也發揮創意，用一張「背影」圖KUSO諷刺。（圖/阿德漫畫 授權使用）

爸爸有你真好！網友P圖諷陳明文「300萬皮箱」（影/中天新聞）

陳明文日前在高鐵上遺落一個裝有新台幣300萬元現金行李箱，他兒子陳政廷第一時間出面解釋，這筆錢是爸爸投資他到菲律賓手搖飲料店的創業基金，卻依舊引發各界質疑議論，各式傳言紛飛。一出手就是現金300萬，要給兒子去賣珍珠奶茶，網友都酸說看了好羨慕，漫畫家也發揮創意，用一張「背影」圖KUSO諷刺。

中天新聞報導，民進黨立委陳明文真的是父愛大噴發，一出手就是現金300萬，要給兒子去賣珍珠奶茶。網友都酸說看了好羨慕，套用「賭俠」電影經典台詞，變成「任何人有300萬，都可以參加菲律賓珍奶大賽」，還把陳明文跟陳政廷的P圖到電影劇照中。

粉專「阿德漫畫」以民進黨版的「背影」主題，畫了一名中年男人露出背影，右手拖行李箱，左手拿杯珍珠奶茶。漫畫上寫著「你相信嗎？我搭高鐵提著行李箱，裡面裝三百萬元現金，這錢是給小犬開珍奶店的，偶行李忘了鎖，最後還裝箱忘了提走」。

政治諷刺漫畫一出，讓網友看了噴笑，紛紛回覆「昔有朱自清月台送橘子，今有陳明文高鐵送300萬鈔票」、「好需要三百萬啊！可以交個頭期房款」、「我的行李箱都會上鎖因為裡面有300元」、「父親的背影一直很感人，尤其拖著一卡300萬現金皮箱時⋯⋯」、「有富爸媽真好，出手就是3百萬」。

300萬元現金行李箱引起社會議論！為此，陳明文不得不召開記者會說明，絕對沒有涉及不法，並在現場提示拉旅行箱走出家門的錄影畫面。他說這是很單純的財物遺失，自責一上車就睡覺，結果到台北進了辦公室看到兒子，才想起旅行箱忘在車上。一時疏忽，造成這麼大的風波。

(中時電子報)