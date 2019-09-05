台南市2名男子今天上午疑似前往位於安定區的一處水池捕魚時不慎落水，因屬位置較偏僻、且禁止外人進入的水池，直到傍晚有民眾發現異狀報案，2人被救起時已明顯死亡。

台南市政府警察局善化分局指出，下午5時30分接獲民眾報案，指稱在安定區一處水池有人溺水，經會同消防人員前往查看後，發現水池為早年台糖用來儲水，在附近甘蔗園有火警發生時滅火之用。多年前曾有人到水池內捕魚溺斃，因此水池也設有禁止進入的告示。

警方指出，報案民眾指出，2名死者經常相約到這處水池捕魚。報案人上午上班前路過水池時，看見2人的機車停在附近；傍晚下班路過時，發現機車仍停在原處。靠近查看後發現竹筏漂至對岸，水池中隱約見到不明漂浮物，警覺不對勁趕緊報案。

警方指出，消防人員在晚間7時許將2名落水的男子拉上岸，但已經明顯死亡。其中一人是住在北區的64歲陳姓男子，另一人是住在新化區的53歲徐姓男子，已通知家屬善後，並報請檢察官相驗釐清死因。

(中時電子報)