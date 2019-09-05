中颱玲玲北上奔向韓國，雖對台灣影響逐漸減輕，但原位於南海的低壓帶將北移至台灣上空，帶來不穩定的天氣。氣象局一張圖顯示，預估9月6日至9日在低壓帶水氣的影響下，中南部及東南部有可能出現局部大雨，其他地區雖然上午天氣相對穩定，但中午過後也可能出現局部的大雷雨。

氣象局表示，周五(6日)上半天北部、宜蘭地區持續受颱風外圍環流影響，還是有漸歇性的雨勢；台灣西南方的低壓帶也開始影響台灣，一整天中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後熱力作用影響，各地也有局部短暫雷陣雨，請留意局部大雨。溫度方面，由於周五降雨明顯，各地高溫和周四類似，約29至32度。

氣象局臉書粉專小編提醒，南海低壓帶內易有中小尺度對流發展，惟預報不確定性較大，氣象局會持續24小時監測並提供最新資料，也請大家即時留意最新預報及特報訊息！另外，最近幾天東半部、南部沿海、基隆北海岸及澎湖、馬祖有長浪，海邊活動請務必注意安全

至於颱風動向，第13號颱風玲玲，5日下午2時的中心位置在台北東方380公里的海面上，過去移動速度偏慢，未來將逐漸加速通過台灣東方外海，之後朝韓國方向前進；而位於威克島西南西方的熱帶性低氣壓，下午2時發展成第15號颱風法西，未來朝日本方向移動，對台灣沒有影響。

(中時電子報)