在綠舞可以體驗經典日式浴衣。圖：業者提供

綠舞的玥客房。圖：業者提供

綠舞中秋加碼送的玥舞月餅禮盒。圖：業者提供

金風颯颯、碩果纍纍，邁入天高氣爽的季節不免想來場慢活之旅，俗稱台北後花園的宜蘭一直是全家出遊首選。2019下半年，宜蘭綠舞同步搭上交通部觀光局推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」讓旅費足足省下1,000元！不僅坐擁莊稼豐收的田園山色，同時徜徉得天獨厚的蘭陽風光，中秋期間入住還贈送「玥舞月餅禮盒」，挑戰旅遊高CP值！

為刺激國旅市場，交通部觀光局推出秋冬旅遊補助計畫，於今年９月1日到12月31日期間，自由行的旅客於週日至週五住宿，一房最高可折抵1,000元！宜蘭綠舞國際觀光飯店因應這次秋冬遊補助，搭配官網住房方案，最低一房只要4,800 元起！除了入住舒適客房欣賞宜人秋景，還能在休憩中心跟家人朋友度過悠閒時光，甚至能到風呂浴場洗盡在都市的一身疲憊。住宿享樂齊全後，還可於隔天早晨享用精緻早餐開啟新的一天，讓顧客有賓至如歸的感受。

此外，這次旅遊補助觀光局特別增加「12歲以下兒童免費暢遊主題樂園1次 」方案，且優惠不分平假日皆可使用，擁有全台唯一日式園區的綠舞飯店同時也在23家免費入園的參與業者行列之中。綠舞日式主題園區擁有獨特的迴遊式庭園，兼具藝術、人文、生態與休閒，園區內充滿許多適合拍照打卡的地標跟美景，除此之外還能體驗經典日式浴衣、專業抹茶教學、親子文創DIY等等，讓你放鬆度過閒適假期，無論大人小孩都不無聊。

適逢中秋佳節，綠舞也同步推出住房贈禮盒活動，只要依照官網的住房專案線上或電話預訂入住，即日起至9月15日期間，每房都將贈送 「玥舞月餅禮盒」 乙盒，價值650元；9月16日至9月30日期間，則是贈送「綠舞鳳梨酥禮盒」乙盒，價值600元。隨著秋意漸濃，跟上這波秋冬旅遊補助方案來場放鬆身心的療癒行程，無非是遠離城市紛擾來場慢活之旅的最佳時機！

(工商 )