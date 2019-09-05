在向新加坡網路媒體「網絡公民」（The Online Citizen）主編許淵臣要求三天撤下臉書未獲回應後，新加坡總理李顯龍正式起訴時政網站「網路公民」主編許淵臣。

這次引發爭議的文章，是許淵臣在8月15日發表一篇名為《總理夫人何晶為何詭異轉發有關同家族成員斷絕關係》的評論。評論中提及李氏家族鬥爭，指出這是李顯龍弟妹2017年在社交媒體發出指控後所爆發的家族紛爭。同時，評論中重述了李總理的妹妹李瑋玲醫生早前提出的幾項指控，稱已故總理李光耀的遺願本是將位於歐思禮路（Oxley Road）38號的故居拆除,但哥哥李顯龍阻擋房屋拆除工作，企圖拿父親遺產來達成自己的政治目的。

9月1日晚，李顯龍透過新聞秘書張儷霖致函許淵臣，要求三天內撤下臉書專頁及網站上的這則報道並本月4日前發布「完整且無條件的道歉啟事」。張儷霖駁斥「網絡公民」所發表評論的指控，信中警告說，雖然李顯龍選擇不對手足提告，這「不應該被其他人錯誤解讀為可以隨意不斷散播對他的不實且誹謗性指控」。

昨日，「網絡公民」總編輯許淵臣在回函給總理的信中拒絕撤文和無條件道歉的要求。他認為相關評論文章不含誹謗性，只是根據可能對事件知情的總理家人此前發表的公開聲明進行重述。他還強調，文章是希望能反映更大的問題，即有關濫用權力的指控以及已故李光耀先生和現任總理的關係情況。

許淵臣表示，他「熱愛新加坡和新加坡人，我的目的是協助消除新加坡言論禁言的恐懼氛圍」，希望新加坡未來成為更加開放、充滿活力及穩定的國家。

(中時 )