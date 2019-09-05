舉世聞名的音樂劇MAMMA MIA本週（9月6、7、8日）在關島公演，台灣新秀演員湯媛媛早在6月底即通過徵選，獲得前往關島加入該劇演出的難得機會。沒想到7月竟突發急性腹痛，開刀後醫師叮嚀「2個月內不能做大幅肢體運動」，湯媛媛只能忍痛向劇團告知無法成行；結果劇團反過來安慰她，還說歡迎她明年參加另一部音樂劇演出，讓她覺得好溫暖。

湯媛媛雖來不及參加6月8日在關島的試鏡，但她仔細研究MAMMA MIA劇中一首歌曲，將詞意融會貫通之後，自己編了一段舞，自唱自跳錄成試鏡帶，由公司向製作該劇的World Theater Productions毛蓫自薦。結果製作人Margarita Dancel女士一看試鏡帶就非常喜歡湯媛媛的表演，很快跟她所屬的杉朋娛樂談定前往關島表演的各項細節。

湯媛媛從中學開始愛上舞蹈，曾在金馬獎頒獎典禮的開幕表演展現舞藝，也曾參加飛兒樂團阿沁組織的「TPI台灣練習生」磨練表演藝能。原本開刀之後，湯媛媛還是想試試看，飛往關島加入排練，後來製作人Margarita Dancel女士得知消息，奉勸湯媛媛以健康為重，邀湯媛媛明年參加該團另一部音樂劇演出，湯媛媛才真正放下，乖乖留在台灣。

湯媛媛。（圖／杉朋娛樂提供）

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