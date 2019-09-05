《綜藝新時代》本周帶大家來到嘉義美食聖地「噴水圓環」，首先第一關「轉吧七彩扭蛋機」找路人幫忙轉扭蛋，看扭蛋裡的內容是美食還是懲罰。而小嫻隊扭到的懲罰是最近網路爆紅的「踢瓶蓋挑戰」，由阿龐拿著水瓶讓高山峰來踢，只見高山峰有模有樣的預備動作，自信滿滿踢出，卻踢到瓶子裡的飲料，噴得阿龐滿臉都是，讓眼睛進水的阿龐當下直呼，「I can`t see！我看不見了。」

浩子隊也有踢瓶蓋挑戰，玩心大發的浩子自己加戲，慢動作挑戰踢瓶蓋，只見浩子由慢動作的抬腿，最後快速出腳，不偏不倚踢中顏永烈拿著水瓶的手，讓顏永烈直喊，「手都腫起來了！」現場觀眾直稱這是最好笑的踢瓶蓋挑戰版本。接著第二關卡來到大型滑水道游泳池，由浩子對上阿龐，在超長滑水道直衝而下比滑行的距離，原本以為身形輕盈像是打水飄的浩子會滑得比較遠，最後竟然由「重力加速度」理論的阿龐取得最終勝利，讓阿龐平反說：「我也是有在衝浪的。」

顏永烈一臉狼狽。（民視提供）

節目最後來到全台最大的高空探索體驗園區，最終選出浩子及黃沐妍兩人體驗高空大擺盪，有懼高症的黃沐妍哭喪臉的模樣，讓現場藝人不斷為她加油打氣，終於完成挑戰的她，準備觀看浩子體驗，卻讓浩子反整。他聯合藝人及工作人員騙黃沐妍說：「節目錄得夠長，可以收工了。」讓她當場氣炸，追著浩子直打，激動模樣惹笑現場所有人。

(中時 )