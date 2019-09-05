全球最大入口網站之一的Yahoo（http://tw.yahoo.com）今天下午2點左右發生故障，影響範圍遍及全球，只有部分地方如日本未受影響，包括台灣在內的Yahoo使用者哀嚎連連，不僅無法從網站閱讀新聞、觀看影片、購物，甚至收發電子郵件，連Yahoo app也無法使用。業者在事發後隨即進行全面檢測，發現是系統異常，自下午6時左右已逐步從首頁、新聞、購物等服務陸續修正，直到晚間8點左右，信箱功能也恢復正常，用戶驚魂6小時告終。



(中時 )