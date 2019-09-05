Yahoo全球當機 用戶驚魂6小時 21:372019/09/05 中時 陳大任 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大入口網站之一的Yahoo（http://tw.yahoo.com）今天下午2點左右發生故障，影響範圍遍及全球，只有部分地方如日本未受影響，包括台灣在內的Yahoo使用者哀嚎連連，不僅無法從網站閱讀新聞、觀看影片、購物，甚至收發電子郵件，連Yahoo app也無法使用。業者在事發後隨即進行全面檢測，發現是系統異常，自下午6時左右已逐步從首頁、新聞、購物等服務陸續修正，直到晚間8點左右，信箱功能也恢復正常，用戶驚魂6小時告終。 (中時 ) #全球 #影響 #新聞 #用戶 #網站 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸5G手機首批用戶：年輕、高消費族群撐起半壁江山 14:032019/09/03 財經 玲玲颱風快速北轉 發布海上颱風警報機率低 18:222019/09/03 生活 吃素恐影響這個營養素攝取不利大腦健康 18:392019/09/03 國際 《產業》第二季台灣PC出貨量年增2.7％，達55.8萬台 11:252019/09/04 財經 豐原汙水下水道系統第一期啟動 提升用戶接管普及率 13:262019/09/04 生活 電子塑化領漲 台指站上10,600點關卡 17:232019/09/04 財經 玲玲劍魚水氣接力！雨彈連5天炸全台 08:202019/09/05 生活 台鐵平交道死傷事故 影響470人 09:452019/09/05 生活 貿易戰讓美國開學遭殃 平均花費創紀錄 11:392019/09/05 財經 中颱玲玲北上加速帶來大雨 12:162019/09/05 生活 生活熱門新聞 震撼嘉義教育界 協志工商喊明年停招3年 - 生活 陳明文搬300萬現金趴趴走 銀行業者曝玄機 - 生活 開學第3天兒17字介紹爸 媽崩潰：全家形象毀了 - 生活 好市多新夯物 「低脂少油」好好吃！ - 生活 低壓帶北移台灣 一張圖曝這2處有局部大雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。