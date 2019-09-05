世界盃射箭年終八強賽抽籤儀式，譚雅婷在女子反曲弓項目高居第一種子，首戰將迎戰日本選手衫本智美。(國際射箭總會臉書)

世界盃射箭年終八強賽即將在6日於俄羅斯莫斯科登場，目前女子反曲弓世界排名第一的台灣女將譚雅婷，高居本屆賽事頭號種子，同時也是繼2017年之後再次以世界第一的頭銜參賽，7日首戰將碰到2016年里約奧運銅牌、日本選手杉本智美，期盼能勇奪后冠。

這是譚雅婷第5次參加年終八強賽，莫斯科與台灣時間相差5個小時，與衫本智美的第一場比賽是台灣時間晚上6點45分，如果獲勝，4強賽將在台灣時間晚上7點18分登場，金牌戰則是晚上7點51分，比賽時間相當緊湊，而且強度又高，對於選手是一項嚴苛考驗。

國際射箭總會今天進行抽籤儀式非常有趣，世界第一譚雅婷與世界第二的韓國選手姜彩榮直接站在籤表兩側，然後再由世界排名第三至第八的選手來抽籤，最終譚雅婷的首戰對手就是日本名將衫本智美。

大陸有兩位選手也參加了這場年終八強賽，安軒軒將在八強賽迎戰法國選手蜜拉妮(MELANIE GAUBIL)，鄭一齋則遭遇俄羅斯選手佩羅娃(KSENIA PEROVA)。譚雅婷如果擊敗衫本智美，將在4強賽碰到安軒軒與蜜拉妮之間的勝者。

倪大智教練表示，莫斯科當地溫差蠻大的，出門的時候陰天，感覺會冷，但到了有太陽的地方就會有些熱，選手必須做好準備才行。

(中時電子報)