桃園第8間庇護工場「桃園南門公園庇護商店」5日正式開幕。(蔡依珍攝)

市長鄭文燦幫宣傳。(蔡依珍攝)

鄭文燦動手做珍奶 珍珠掉不下來 (蔡依珍攝)

庇護工場中的星巴克！桃園第8間庇護工場「桃園南門公園庇護商店」由喜憨兒基金會負責營運，不但有現烤麵包，座位區四面採光，氛圍相當舒適，開幕前3天加1元送泡芙，10月底前還有消費滿百送百，歡迎大家以行動支持喜憨兒。

桃園市勞動局輔導喜憨兒社會福利基金會，在桃園區南門公園設立「桃園南門公園庇護商店」，提供7位身心障礙者庇護就業機會，5日正式開幕，除了有各式麵包、西點，還有特調飲品、輕食（三明治、沙拉、鬆餅）等，更有喜餅、月餅禮盒等，產品多元。

喜憨兒福利基金會新竹事務所主任顏鴻吉表示，不同於市府1樓為服務洽公市民主打飲品，南門公園旁的獨棟建築設計典雅，2樓30個座位區環境舒適、四面採光，希望能打造成「庇護工場裡的星巴克」，因裡頭有烘焙設備，未來也會推出現烤麵包，透過香氣帶給民眾幸福感。

市長鄭文燦幫宣傳也跟著喜憨兒動手做珍奶，穿上圍裙的他笑得開心直嚷：「肚子都不見了！」他提到桃園領有身心障礙手冊的人口約8萬4千多人，具有潛在就業能力的身心障礙人口約1萬9千多人，也就是每4位身心障礙朋友，就有1位適合以多元就業方式投入職場。市府勞動局逐年編列預算並爭取公有基地輔導設立庇護工場，協助身心障礙朋友就業，希望市民朋友發揮愛心，為桃園庇護工場加油打氣。

鄭文燦提到，「南門公園」位於桃園市桃園區中山路及三民路三段交叉口，原為桃園高中女生部，搬遷後由桃園區公所規畫為清潔隊使用，市府活化公有土地，規畫興建公園、地下3層停車場以及「南門里、南華里、西門里、西湖里」聯合市民活動中心。其中桃園高中時代留下的校長宿舍，經修復後再利用，設置成「桃園南門公園庇護商店」，成為公園中的特色建築。

桃園南門公園庇護商店營業時間為周二至周日，每日10時至19時，地點在桃園區三民路三段264號，電話03-3341090、03-3341390。

(中時 )