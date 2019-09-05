經常對藝人顏面維修狀況發表評論的日本醫美權威、「高須美容診所」院長高須克彌，5日在他的推特發文，敘述他在新幹線上不慎遺失錢包，寫道：「我搭新幹線時發現錢包掉了，我的所有財產都在裡面」。

5日中午他在乘坐新幹線移動時不慎遺失錢包，但沒有立即發現；目前罹癌的他下車後赴健康中心進行預癌症治療，結束時才發現錢包不在身上。他立即聯絡新幹線，所幸有人撿到他的錢包後，交給站務人員保管。

找回失物後，他在推特發文「新幹線站務人員告訴我，錢包已經找到了。」他感慨地說「這事讓我真正感覺到，東京是世界第一的安全都市。」他也感謝協尋者，「今天進行癌治療後身體不舒服，聽到這樣的消息整個人精神都好了起來。衷心感謝JR與發現錢包的人。」

發文獲得熱烈迴響，網友紛紛留言「找回來真是太好了」「聽到這樣的消息真令人欣慰」「日本真的是個好國家呀」「希望日本一直能這樣持續下去。不、應該是我們努力維持下去」等意見。

高須克彌因多為藝人進行美容手術而聞名演藝圈，同時擁有日本「國際美容外科學會會長」與「日本美容外科學會會長」等頭銜，同時還是格闘技「K-1」的專任醫師。

他的「高須美容診所」電視廣告天天密集轟炸觀眾，經常評析藝人美容狀況的他，曾說過「椎名林檎已看不出原形」等名言。據傳他的總財產達140億日圓（約台幣38億7800萬元）。

(中時 )