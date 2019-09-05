桃園地景藝術節馬上就要開始了！（影/ 宇你分享 SS family YouTube）

2019桃園地景藝術節6日登場，其中澳洲藝術家坦雅．舒爾姿與民眾共創作品「日月奇遇記」與移動故事屋劇場團隊合作的「故事森林立體動畫劇場」，將在副展區兒童美術館、廣豐新天地登場，適合親子體驗。

美術館指出，坦雅．舒爾姿和民眾合作一起創作的「日月奇遇記」，是運用亮粉、砂糖、串珠、水晶等媒材，和民眾合作，一起製作成像「烏托邦」的奇幻場景。

另外「移動故事屋」劇團則是在廣豐新天地1樓廣場，以大湳森林公園常出現的黃鸝鳥作為主角，演出「最完美的婚禮」。不但有動畫、解說，還有聲光、投影、煙霧、互動特效等數位媒體裝置，等於親子們有五感體驗。將在地景藝術節期間，演出75場次表演。美術館說，兒美館及廣豐新天地的故事屋，相當適合親子一起參與，歡迎家長帶小孩，共同製造美好回憶。

地景藝術節於6日至22日舉行，「主展區」在八德區大湳森林公園，「副展區」則是桃園市立兒童美術館、西坡埤塘生態公園、溪濱公園及中大公園等處。今年以「新風景線」為主題，並整合陂塘田野，以及軍警營區兼具守備和戰略意義的性格。

另外廣豐新天地舉辦2019 第三屆兒童創意繪畫比賽，從6日起至10月21日徵件，歡迎國小在學生報名，詳情可至廣豐新天地官網查詢。

(中時 )