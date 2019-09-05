教育改革聯合陣線5日公布「2017年各校每位學生獲得的教育經費補助排序」，第一名高教居然不是龍頭台灣大學，而是由國立台灣戲曲學院以每生每年將近80萬元奪冠。

輔大教授戴伯芬表示，大家理所當然認定公立大學經費比私立大學多，而國立頂尖大學又比其他學校多，但根據他們統計2017年160所大專校院每生教育經費，第一名竟是台灣戲曲學院，該校僅600多人，每生經費是79.7萬元；第二名陽明大學驟降到每生31萬；第3名台東專科學校、第4名台南藝術大學，台大僅排第5名。

其他高教「異象」包括：前50名清一色是國立大學，僅第47的淡江大學是私立，比3所國立大學還高；有些爆發弊端學校竟拿到比正常辦學學校更多經費，不少老牌私立名校如東海、東吳、世新、銘傳、輔大、文化，每生經費通通在100名後；部分人數不到100人的特定宗教學校，照理來說應該私人興學、私人資助，但教育部仍給補助。

全國私校工會理事長尤榮輝抨擊，有些近年註冊率不佳、面臨財務或招生危機的學校，經費竟然高於一般正常辦學的學校，難道教育部鼓勵學校爆發弊端？

教育部高教司司長朱俊彰回應，教育部給私校的經費分兩種：依學生人數給「補助款」，占3成到3成5；依辦學績效給「獎助款」，占6成5到7成。被教育部列為專案輔導的學校，因為還是有學生，所以只有學生補助款。

他表示，被列為專案輔導的學校就是因為招生不好所以學生很少，假設教育部給某私校50萬，但該校只剩10個學生，每生經費就有5萬，聽起來很多，但是以這種計算方式來看高教分配原則「就好笑了」、「有盲點」，完全是錯誤理解。

台灣戲曲學院主任秘書林曉英對本報表示，戲曲學院體系非常龐大，以劇種為例就有京劇、採茶劇、歌仔戲等，它們的化妝、音樂、劇場藝術各有不同要求；另一方面又必須細膩教學分類，因為每個教師有其專業，不像義務教育老師可以跨科教學，若非採小班制跨年級分組合班，教學成本會更高。

「國家沒有特別寬待我們！」林曉英表示，戲曲學院背負傳承多項傳統戲劇的使命，且是全台唯一，沒有參照值；「你去比較國外芭蕾舞專校或音樂學院，我們的每生經費真的比較高嗎？」

(旺報 )