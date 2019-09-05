盧紀融親切的問候長輩們。圖：遠航提供

遠航以ATR新機飛離島航線。圖：遠航提供

今年中秋送禮好溫馨，遠東航空長期投入偏鄉弱勢、社會關懷公益活動，愛心專機今(5)日飛抵澎湖，特地至澎湖老人之家致贈中秋禮盒，希望將幸福、平安的關懷傳達至長者們的手中，讓他們提前感受秋節氣氛。

遠東航空副總經理盧紀融表示，這次代表董事長張綱維致贈秋節禮盒至澎湖老人之家，此舉除了善盡企業社會責任，同時也想透過這樣的活動，呼籲更多企業與個人加入愛心的行列。

企業社會責任要經常實踐於各項領域中，遠東航空認為這次活動能實質幫助到弱勢團體，真的很有意義。希望透過遠航微薄的助力，能夠藉此拋磚引玉，號召更多民間企業共同投入公益。

此次遠東航空公司秋節關懷澎湖離島偏鄉活動，由 澎湖衛生福利部老人之家主任莊華州代表長者們接受這一份由台灣來的航空快遞直送愛心的關懷行動，傳達由遠東航空公司所送出的溫暖與關懷給老人之家的長者們。

老人之家主任莊華州表示，遠東航空長久以來關懷澎湖弱勢族群不遺餘力，處處皆有遠東航空愛心企業的身影。且老人之家亦將組隊參加11月遠航馬拉松路跑活動，以表達感謝遠東航空對長者們協助和關懷，讓長輩們在中秋佳節的前夕，提前感受到知名企業所送出的溫暖，讓長輩深刻感受到社會的關懷!

同時遠東航空於中秋連假運量充足，在9月12日至 9月16日期間台北／台中／高雄往返澎湖仍有機位，返鄉或出遊民眾可利用遠東航空官網或APP訂位。

(工商 )