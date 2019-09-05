雖少了塔圖(左踝)、史馬特(左腿)兩名傷兵，美國隊5日在世界盃最終預賽，仍拿日本當「祭品」！靠著全場投進14顆三分球，美國隊98比45血洗日本，預賽3戰全勝，且以E組第1挺進16強複賽，7日遭遇「字母哥」阿提托康波領軍的希臘。

美國教頭帕波維奇改用史馬特，取代左踝扭傷的塔圖先發位置，跟肯巴沃克、米契爾、哈里生巴恩斯、透納攜手先發對上日本，一開賽美國就發動強大三分火力，直接賞給日本13比0，日本直到開賽4分40秒，才靠渡邊雄太罰球開張。

打完首節，美國取得23比9領先，沒想到次節開打，美國繼續展現強大火力，又打出一波誇張17比0，雙方差距已經來到30分，傑倫布朗更在抄截過後，一個人快攻上籃表演大車輪扣籃，上半場結束，美國56比23大幅領先日本。

來到下半場，美國決心不給日本任何機會，再打17比2猛攻，雙方差距擴大到50分以上，比賽勝負已無懸念，儘管今年NBA第9順位被巫師選上的八村壘，總算利用單手扣籃開張，卻已經沒法拉抬日本士氣，只能眼見慘敗收場。

傑倫布朗(塞爾提克)攻下全場最高20分，另加7籃板，肯巴沃克(塞爾提克)也有15分、8助攻，哈里生巴恩斯(獨行俠)14分，米契爾(爵士)與喬哈里斯(籃網)個有10分，美國不僅用三分射翻日本，籃板數上也取得58比33的絕對優勢。

至於美國隊在7日開打的16強複賽第1個對手，將是今天以103比97擊退紐西蘭的希臘，上季NBA年度MVP阿提托康波將成美國隊防守上的頭痛人物，接著美國將於9日面對巴西，期望可以保持全勝闖進8強淘汰賽。

(中時電子報)