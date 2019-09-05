台視、八大新戲《你那邊怎樣・我這邊ok》上週播出台灣線1、2集好評不斷，劇情緊湊、多線鋪陳，引起大批網友熱烈討論，多數網友表示，題材創新，期待後續的發展，本週將播出新加坡線1、2集，曾之喬為了製造機會接近富二代銀行家藍正龍，將化身偷窺狂跟蹤到家中，使出各式追男花招，她透露戲外遇到心儀的男生也是會主動出擊的類型。

曾之喬（中）與藍正龍（右）在劇中有不少對手戲。（拙八郎提供）

《你那邊怎樣・我這邊ok》新加坡線故事由一起海上喋血案揭開財團權力鬥爭的黑暗，藍正龍、曾之喬與劉冠廷擔綱新加坡線的重要角色。本週新加坡線，曾之喬（飾演范筱艾）決定前往新加坡開咖啡廳，遇到曾幫她上過課的陶藝老師藍正龍（飾演郭豪森），真實身份竟是富二代接班人，為了有更進一步的接觸，她展開一連串瘋狂的追男行徑，包車追到他家、偷拍他的行程表、再追到馬場製造巧遇等等，想盡辦法博得他好感。

曾之喬透露，藍正龍在片場看似超省話，私下其實是個「調皮大男孩」，也是所有男演員裡最調皮的一個，一場在高級餐廳拍攝的戲，拍攝時已經凌晨，藍正龍突然拿著叉子堵著她的背，自己上演「歹徒狹持人質」的戲碼，甚至拿龍蝦殼當話筒搞笑，無釐頭又調皮的舉動，令曾之喬對他的印象大改觀。

藍正龍親自駕駛名車。（拙八郎提供）

藍正龍因飾演銀行企業富二代，在新加坡拍攝的場景皆為貨真價實的豪宅，從豪宅裡的擺設到千萬名車都價值不斐，拍攝當下所有工作人員小心翼翼怕弄壞，有場戲需要將藍正龍在戲中的高級名車開到現場，碰巧當天司機不在，工作人員沒有一人敢開，就怕在開車過程中有任何的刮損，最後藍正龍自願親自上陣，同劇演員藍心湄聽聞此事曾笑虧他，「只有他敢開啦，因為他賠得起！」

在豪宅拍攝期間，藍正龍也享有富豪般的待遇，只要一到休息時間，豪宅內真正的傭人會準備整桌豐盛的點心，令眾人稱羨。而同樣在新加坡拍攝的劉冠廷（飾演羅廷軒），因演刑警，為調查案情，有不少追逐、打鬥場面，為戲吃足不少苦頭，他打趣表示：「我都沒享受到，真懊惱不是演郭豪森這個角色！」挺羨慕藍正龍戲裡戲外可以體驗到另一種生活。

(中時 )