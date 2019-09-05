台中市持續推動iBike計畫，大慶火車站iBike租賃站5日啟用，交通局表示，目前已建置328個iBike租賃站，共9150輛公共自行車供民眾租借，已累積超過2800萬借用人次，為滿足台中市各區需求，將爭取明年預算啟動「iBike倍增計畫」，接續在各大火車站、學校、商圈等熱區設置站點，提供更便利的iBike租借服務。

交通局指出，台中市自103年7月開始推動公共自行車建置計畫，初期以台灣大道為主軸設置，104年起逐年擴大至台中市各行政區，至今已完成建置328站、提供9150輛公共自行車，隨騎乘人次逐年攀升，目前已累積超過2800萬借用人次。

交通局長葉昭甫表示，iBike「大慶火車站」啟用後，仍有其他重大交通節點及高使用需求地點須設置租賃站，因此將爭取109年度預算，啟動iBike倍增計畫，優先設置於大眾運輸、大專院校高中職、商圈等熱門站位周邊，提供民眾更便利的公共自行車租借服務。

交通局提醒，今年7月1日起交通局已為iBike使用者投保公共自行車傷害險，民眾只要於iBike官網或租賃站主機登錄個人身分認證資料，騎乘台中市公共自行車如因意外傷害致失能或15歲以上身故者，最高可獲100萬元理賠保障，倘因受傷住院，每日可申請住院醫療保險金1,000元；呼籲iBike使用者記得登錄資料，確保個人權益，未來交通局將持續編列預算投保第三責任險及傷害險，保障民眾權益。

(中時 )