中華男足對約旦，首顆失球對手明顯越位。（中華足協提供）

中華男足今在世足資格賽1比2不敵世界排名99的約旦，門神潘文傑屢次飛身撲救，賽後雖被客隊教頭波克曼（Vital Borkelmans）力讚，悶的是對方的第1顆進球根本就越位在先，潘文傑賽後惋惜著說：「其實沒有第1球，就沒有第2球，比賽就是這樣環環相扣，輸在這一點點的瑕疵。」

瑕疵如果是自己這邊，中華隊怨不得人，但這次可是斗大的誤判。開賽第19分鐘，潘文傑擋出阿塔馬里（Musa Suliman Al-Taamari）的射門，球中柱彈回後被法薩（Baha' Faisal）補進，但法薩在阿塔馬里射門時，根本就處在越位位置，這顆進球根本不存在。

「另一個球員沒越位，但9號（法薩）很明顯越位了。」潘文傑說。

約旦首顆進球，畫面右下方的9號明顯處於越位位置。（雅虎體育截圖／李弘斌傳真）

第2顆失球，是潘文傑在天雨濕滑下擋出對手的左路傳中，可惜不偏不倚被對手跟進補門。潘文傑說，若非天雨，這球門將應可直接接住。「雖然輸球，但觀眾看到了我們的努力不懈，對抗高強度的球隊，拿出百分百的實力，也進了球。」

中華隊教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）則稱讚子弟兵的表現，強調這次整個組軍的願景，就是要打造出一支能讓台灣感到驕傲的團隊，「今天證明我們能給台灣足球帶來希望，雖然上半場失球後有些自亂陣腳，下半場我們甚至是贏1比0，下周二對尼泊爾，我相信我們很有希望獲勝。」

(中時電子報)