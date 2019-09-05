俄國紅星報(Krasnaya Zvezda)引述俄國國防部的官方說法，兩架Su-57匿蹤空優戰機再次派往敘利亞，部署到俄國租用的赫梅明空軍基地(Khmeimin AFB)。這是Su-57的第2次海外派駐，上一次是在2018年2月22日，當時俄國還曾發布過Su-57在敘利亞執行巡邏任務的影片。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，Su-57重新部署的主要目的是，希望證明這款最新的俄羅斯戰機已經具備「在真實戰爭條件下」行動的性能。當然，這是為了吸引潛在的外國買家，比如土耳其。

敘利亞一直處於隨時發生戰鬥衝突的態勢，而且交戰勢力相當複雜，包括美國、俄國、以色列、伊拉克、伊朗，也包括土耳其。不過，Su-57應該沒有機會遇到「實戰情況」，因為它是一款空優戰機，但是空中遭遇戰的機率不高，畢竟俄羅斯沒有打算與西方聯盟發生衝突，不會攻擊以色列戰機；加上Su-57不會進行空對地攻擊任務，也就不會在襲擊IS據點的任務中派出它，頂多擔任空中護衛與例行巡邏。

雖然實際遇到戰鬥的機率不高，但是俄羅斯恰好可以調整和改善赫梅明空軍基地的基礎設施，這是俄國難得的海外基地，該基地自2019年5月初以來，一直在進行各種改建。

ISI衛星資訊公司(ImageSat International)已經拍攝到幾輛大型工程車在安裝了8座長度6公尺的邊牆，強化基地的防護力，之前曾經有恐怖分子以無人機襲擊赫梅明，因此增加了許多防禦工事和新的基礎設施。

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俄羅斯議員佛朗茲·克林特沙維奇(Frantz Klintsevich)說，這些重建的工程意味著俄羅斯將把赫梅明從臨時建築，改造成永久基地，當地的生活條件也會進行全面現代化。

除了赫梅明以外，俄羅斯也租用塔爾圖斯港(Tartus)，正在進一步修建，希望能夠擴展成完整的海軍基地，有兩個額外的碼頭，一次最多可容納11艘軍艦。並計畫在塔爾圖斯派駐核動力潛艦，這些軍艦將永久駐紮在地中海。

(中時電子報)