中秋節烤好烤滿！台北君悅酒店自9月4日起至15日止，於館內三間餐廳推出中秋限定燒烤料理，包含超人氣「凱菲屋西式燒烤區」、寶艾西餐廳特別規劃的「海陸燒烤套餐」，以及Cheers歡飲廊的「露臺BBQ派對」，三種截然不同的燒烤風格，滿足烤肉控的多樣需求。

超人氣自助餐廳凱菲屋以多樣化料理區著稱，自9月9日至9月15日止，於午、晚間餐期特別規劃西式燒烤區，除有國人最愛的烤花枝、鮮蝦與季節鮮魚外，另外還有爐烤豬肉腸、烤春雞、爐烤美國精選級肋眼牛排與烤香蕉培根卷等美味肉食，加上主廚特調的椰香鳳梨莎莎醬、阿根廷辣椒醬、羅勒青醬、波多黎各香蒜薄荷醬以及奶油黑胡椒醬等一系列醬汁選擇，可以個人偏好與食材種類任意搭配，創造獨一無二的西式燒烤風味體驗。

台北君悅Cheers歡飲廊露臺BBQ派對燒烤百匯。(君悅酒店提供)

而老饕們最關注，連續兩年榮獲米其林指南推薦的寶艾西餐廳，主廚羅偉洲以烤肉結合秋季食材為發想，於9月4日至15日之晚間時段推出「中秋海陸燒烤套餐」，以應景水果入菜的柚香水耕生菜沙拉打頭陣，酸甜多汁的清爽口感讓人食慾大開，接著是香氣獨特的黑松露奶油白花菜湯，綿密口感讓人意猶未盡。

主菜方面則有「直火烙烤肉盤」與「爐烤法式紙包海鮮集」兩種選擇：前者集結美國頂級菲力、松阪豬頸肉、經典雞腿排與時令蔬菜，滿足無肉不歡的饕家；後者將帝王蟹腿、新鮮透抽、北海道大干貝與絲瓜齊聚一堂，是喜好海味的賓客首選。而不論主菜為何，皆可任選精製鳳梨醬、蒔蘿黃瓜優格醬或Nicky醬汁，讓選擇更為美味。

而Cheers歡飲廊於9月13、14兩日晚間推出露台BBQ派對，獻上碳烤各式海陸料理包含燒烤香料風味豬肉、雞肉沙嗲串、家鄉BBQ牛小排、蒜香辣味烤透抽、BBQ烤海大蝦與海鹽烤香魚，搭配康香港墨魚沙拉、東南亞風味炸蛋沙拉、亞式菌菇沙拉、青木瓜海鮮沙拉等精心烹調菜色，加上清涼甜湯摩摩喳喳，輕鬆享受燒烤氛圍。

為了嘉惠軍警公教人員〈含退休者〉，另即日起至9月30日（一）止，週一至週五各餐期到人氣自助餐廳「凱菲屋」或「彩日本料理」用餐，並於用餐入場前出示服務證及相關證明身分證件，本人與同桌用餐者皆可享有85折優惠，而且優惠期間個人憑證加碼再送全館通用可於下次消費使用之NT$200現金抵用券一張（每人憑證獲贈一張）。歡迎把握機會呼朋引伴用餐，越多人省越多！

(中時電子報)